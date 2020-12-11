中国更高水平开放受期待

本报北京12月10日电 （记者孔德晨）“十四五”规划提出了要充分利用国内国际两个市场两种资源，积极促进进出口、引进外资和对外投资协调发展。12月8日，全球化智库（CCG）在北京举办大使圆桌会议，以“十四五时期的中国与世界”为主题，60余国大使、参赞代表就实践中的多边经济合作，跨境贸易和自由贸易区的前景等进行了探讨。

会上，清华大学国家金融研究院院长、国际货币基金组织前副总裁朱民介绍了中国“十四五”规划亮点。他表示，当前，中国面临地缘政治、人口老龄化等风险和挑战，“十四五”计划充分考虑这些挑战，聚焦高质量增长。

CCG主任王辉耀表示，中国“十四五”规划提出要充分利用国内外两个市场、两种资源，积极推动进出口、外商投资、对外投资协调发展。这一过程中，有两个重要标志：RCEP的签署和加入CPTPP的呼声日益高涨。中方积极考虑加入CPTPP，是中国对外开放、支持地区多边主义和自由贸易的积极信号。

朱民指出，“十四五”规划对中国来讲至关重要，同时也会对全球经济产生重大的影响。未来，中国将进一步扩大开放，更好应对当前风险和挑战，持续与世界各国合作，以实现共同繁荣。“未来，中国会有更高标准、更高水平的开放，也会更进一步与全世界共同努力。”朱民说。

“中国在各方面发挥的作用非常重要，尤其是中国的‘十四五’规划，必将对中国的社会和经济发展乃至全球经济和社会格局都产生重大影响。”非洲联盟驻中国代表拉赫玛特·奥斯曼大使说。

会上，非洲大陆自贸区贸易促进与项目主管弗朗西斯·曼格尼还介绍了非洲大陆自贸区最新进展。喀麦隆驻中国大使、非洲驻华使团团长马丁·姆帕纳表示，“要实现自由贸易，需要富有成效的伙伴关系。因此，中非关系非常重要。双方应共同探索，增强中非合力，实现互利共赢。”

使节们表示，通过聆听介绍和交流，对中国未来五年的发展大计有了更清晰的认识。中国坚定不移扩大对外开放、促进“双循环”的承诺令世界振奋，这是一条富有雄心的路线。中方加大在数字经济、绿色经济、医疗卫生和新型基础设施建设等方面的投入，将为世界各国同中国的合作开拓更大空间。

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