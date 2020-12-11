日本推动无线送电技术实用化

《日本经济新闻》日前报道说，日本政府希望在明年3月底前分配电波频段用于无线送电，并制定相关规则推动企业积极参与，日本无线送电技术将进入实用化阶段。

无线送电是指无需插入充电线而是借助通信电波为数字设备供电。此前，日本无线送电技术已经应用于智能手机和电动汽车，但以10厘米左右的短距离为主。即将进入实用阶段的技术是通过天线在距离1—10米之间对设备进行供电。

据当地媒体报道，日本总务省将于明年3月底前把920兆赫、4000兆赫和5700兆赫3个电波频段划拨用于无线送电。为防止造成干扰，总务省还要求企业在装备无线送电设备前事先申报。

作为第一步，总务省将允许在室内无人环境下使用无线送电技术。在就电波对人体的影响以及对其他通信设备造成的干扰等情况进行评估后，逐步把使用范围扩大到室外和有人的环境。

据悉，松下公司正在研发只有名片大小、可以从5米外给纽扣电池充电的信号接收部件，可用于住宅、办公室、工厂和基础设施的监控和维护等。欧姆龙公司计划把无线送电技术用于标签管理设备和机器人传感器，有望在2023年3月底前推出相关产品。东芝公司致力于将这项技术应用到相机、小型机器人和基础设施建设等方面。

日本的大学等研究机构也在推动无线送电技术实用化。来自京都大学的一家初创企业开发的无线输电产品，能够在1米外为纽扣电池充电，可以作为电子标签供物流仓储企业使用。

据一家调查公司预测，全球无线输电市场规模每年以20%的速度增长，到2027年将达到3.235万亿日元（1美元约合104日元）。

（本报东京12月10日电）

《 人民日报 》（ 2020年12月11日 15 版）

(责编：杨光宇)