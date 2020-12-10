崔天凯：“新冷战”和“脱钩”根本没有出路，中美合作不能也不应缺位

人民网华盛顿12月10日电（记者 吴乐珺）中国驻美国大使崔天凯9日在美中贸易全国委员会（美中贸委会）2020视频年度晚宴上致辞表示，中美关系正面临建交以来罕见的严峻局面。“在这个艰难时刻，我们要登高望远，为中美关系找到正确方向。”

崔天凯说，一些人的冷战思维和意识形态偏见正把中美关系推向悬崖边缘。而这样的危险趋势仍在持续，如果任由其发展，将对中美两国和两国人民的根本利益造成难以修复的创伤。

他引用古希腊哲学家亚里士多德的话说，越是在最黑暗的时刻，我们越要聚焦光明。我们相信，在全球化深入发展、中美利益紧密交融的时代，“新冷战”和“脱钩”根本没有出路。中美两国完全有智慧、有能力超越分歧，重建两国关系合作共赢、持续稳定发展的战略框架。

崔天凯说，2021年是中美关系承前启后、继往开来的关键之年，也是基辛格博士首次秘密访华和“乒乓外交”50周年。重要历史经验必须铭记。中美和则两利、斗则俱伤，合作是两国唯一正确的选择。中美之间虽然有差异和分歧，但共同利益始终是第一位的，任何差异都不应成为冲突对抗的理由。

崔天凯还指出，2021年是中国进入新发展阶段的关键之年，将为两国关系发展提供新动力。同时，2021年是迎接后疫情时代曙光的关键之年，中美合作不能也不应缺位。

崔天凯称赞美中贸委会及其会员企业是中美关系发展的重要见证者、支持者、贡献者。在中美关系经历风风雨雨之际，美中贸委会及其会员企业仍然致力于中美关系稳定发展、经贸合作互利共赢，站在了历史正确的一边，站在了两国人民长远利益的一边。

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