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中国－阿富汗－中亚五国副外长举行贸易与互联互通视频会议

2020年12月10日11:00  来源：中华人民共和国外交部
 

2020年12月9日，外交部副部长罗照辉主持召开“中国－阿富汗－中亚五国（CA5）”贸易与互联互通副外长级视频会议。阿富汗副外长纳布、哈萨克斯坦副外长瑟兹德科夫、吉尔吉斯斯坦副外长马德马罗夫、塔吉克斯坦副外长胡赛因佐达、乌兹别克斯坦副外长西季科夫、土库曼斯坦副外长哈吉耶夫出席。

罗照辉表示，当前百年大变局和世纪大疫情相互交织，全球经济陷入低迷，地区各国面临共同挑战。中国通过自身努力和国际社会支持，在抗击疫情和恢复经济方面走在前列。在此背景下，CA5召开贸易与互联互通合作副外长级视频会议，搭建地区合作新平台，对于促进地区经济复苏，维护地区稳定与繁荣具有积极意义。中方有四点合作倡议：

一是深化2.0版抗疫合作。中方愿与各方开展疫苗合作，兑现疫苗研发完成并投入使用后作为全球公共产品的承诺。加强疫情防输入经验交流，降低疫情对各国民生的影响，开展减贫、粮食安全合作。反对将疫情政治化、标签化，坚定支持世界卫生组织在全球抗疫中发挥关键领导作用，推动构建人类卫生健康共同体。

二是拓展经贸合作。各方要稳妥有序推进复工复产，实施好“快捷通道”和“绿色通道”，扩大地区贸易，加大口岸物流往来。进一步加强农业、能源、基础设施、产能等领域合作，提高工业化水平。中方愿发挥数字技术和规模优势，与各方共建“数字丝绸之路”。

三是推进互联互通建设。中方愿继续推进“一带一路”倡议与各国发展战略对接，加强铁路、公路、航空、管道等基础设施“硬连接”，推进运输便利化“软连接”。支持中巴经济走廊向阿富汗延伸，实现中巴经济走廊与中国一中亚一西亚走廊协同发展。

四是深化反恐安全合作。中方愿与国际社会共同打击包括“东伊运”在内的一切恐怖组织，维护国际反恐成果。支持“阿人主导，阿人所有”的和平进程，欢迎阿人内部谈判取得进展，乐见阿局势保持稳定。

与会各方高度评价中方倡议并成功举办会议，为地区国家交流经验、深化合作搭建了新平台。各方表示，愿继续深化抗疫合作，定期开展抗疫经验交流，维护各国平等使用疫苗的权利。加强经贸合作，降低地区关税，减少贸易壁垒，刺激投资，维护地区粮食安全，建立适应疫情形势的新合作模式，探寻新的经济增长点。采取措施，充分释放地区互联互通潜力，保障货物运输畅通，维护地区产业链供应链稳定。呼吁各方加大反恐合作力度，共同打击恐怖主义、极端主义以及贩毒等跨国犯罪活动，维护地区安全稳定。支持阿富汗和解进程，推动地区联通项目向阿富汗延伸，为阿富汗和平重建提供更多支撑。

各方同意继续举办后续会议，并探讨建立成果落实工作机制。

(责编：艾雯、刘洁妍)
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