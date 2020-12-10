2016年，徐子龙（中）为尼日利亚科吉州立大学教学医院项目奠基。

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11月24日，2020年全国劳动模范和先进工作者表彰大会在北京人民大会堂隆重举行。中国中铁国际集团川铁国际经济技术合作有限公司员工徐子龙获得“全国劳动模范”荣誉称号，在这种高光时刻，他却没有能去人民大会堂领奖，而是继续在境外为企业开拓市场。

16年来，徐子龙远离亲人、克服孤独，战胜疾病和战乱的威胁，在遥远陌生的国度，在中国企业“走出去”的道路上留下了自己的汗水和足迹，带着初心，勇敢地站在海外项目的工地上，为中国建筑企业外经事业作出了真真切切的贡献。

40岁的徐子龙在海外一线从事外经工作16年，其中13个年头在非洲尼日利亚。

初见徐子龙，第一印象，皮肤特别黑，一身蓝色工装，头戴红色安全帽，鬓角的头发因为太长，被眼镜腿压得向两边翘着，看上去有点“土”，这与我想象中西服革履的外经人员形象大相径庭。

后来，听了他的故事，我在心里一点点勾勒出作为国际工程的外经人员本来的样子。

“在陌生的国家开拓市场，是难。要么呆几年就回国了，要么不服输，我选择后者。”徐子龙这样说。

2004年，英语专业毕业的徐子龙被派往中铁国际尼日利亚子公司工作。说是公司，其实三四年间，阿布贾办事处只有徐子龙一个人和一名外聘的当地司机。徐子龙把工作重点放在了市场开发。为考察项目，他开着一辆二手车，钻进过600公里外的原始森林，差点迷了路；不小心误入土匪包围圈，死里逃生；遭遇车祸，车子险些翻下深沟，就这样，不服输的徐子龙硬是用3个月时间，历经近10万公里，把尼日利亚36个州跑了个遍，掌握了各地基建资料，形成以南部市场为重点的开发思路和工作目标。2008年，尼日利亚公司先后中标了科吉体育场、阿洛玛公路、依切克公路、依古梅公路等项目，合同额达到4500万美元，创尼日利亚公司新签合同额历史新记录。同时以在建项目为依托，大力实施滚动开发，在2009年至2016期间共中标21个项目，合同额约2亿美元。

终于，在徐子龙和他所带领的国际工程人共同努力下，当地人不仅对中国企业的品牌影响力和国际竞争力，有了深刻的印象和了解，也认识了这个来非洲做工程的小伙子，徐子龙。

“在海外做工程的都不怕苦。”徐子龙这样说。

在尼日利亚期间，徐子龙写过一篇日记叫《非洲雄鹰》，里面有这样一句话：“我最青春的时光是在尼日利亚度过的，但这期间我也有遗憾。”

还有1周就要回国休假了，参加工作就一直在非洲，快10年了还从没带父母出去转转呢，这次徐子龙提前订好了回国的机票，做好攻略要带父母和弟弟出去旅游。

凌晨2点，急促的电话铃格外刺耳，徐子龙心里一紧：“这个时候来电话，不会是项目上有什么事吧？”

电话那头是母亲虚弱的哭泣声，徐子龙的父亲车祸去世了。人在极度悲伤的时候，往往哭不出来。23个小时的飞机，徐子龙1分钟也没有合眼，眼睛瞪得通红，他回想着父亲的音容笑貌，悔恨自己没能早点回家，也担心母亲和弟弟，不知道家里现在什么状况。

在家料理完父亲的后事，两个月后徐子龙又返回了尼日利亚，我问他，“你没想过干脆不去非洲了？”徐子龙说，“想过。我想去把工作交接了，就回来。但是回到项目上，总感觉我是属于这里的，就这么离开了，心里有些不甘，而且这里离不开我，我不能撇手就不管，也就又留下了。”

原来这才是国际工程人最真实的样子，不服输，肯吃苦，守诚信，也有遗憾。其实所谓担当，不过是普通人在困难中选择了一以贯之；所谓责任，不过是普通人在负重中选择务实进取。

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