全国人大常委会发言人就美国国务院宣布制裁全国人大常委会副委员长发表谈话

新华社北京12月9日电 12月9日，针对美国国务院宣布对中国全国人大常委会副委员长进行制裁，全国人大常委会发言人发表谈话，强调美方以香港事务为借口粗暴干涉中国内政的行径极其卑劣，是典型的政治霸凌和双重标准，我们予以强烈谴责，表示坚决反对。

发言人说，香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政。中华人民共和国宪法和香港特别行政区基本法共同构成香港特别行政区的宪制基础。全国人民代表大会授权香港特别行政区依照香港基本法规定实行“一国两制”、“港人治港”、高度自治。全国人大常委会依据中华人民共和国宪法、香港基本法和《全国人民代表大会关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定》，制定香港特别行政区维护国家安全法，是为了维护中国主权、安全和发展利益，依法防范、制止和惩治危害国家安全的行为和活动，保障香港长治久安和长期繁荣稳定、确保“一国两制”行稳致远。我们坚决反对任何外国和境外势力以任何方式干涉香港事务，将一如既往履行法定职责，依法处理香港事务。中国法律的尊严不容侵犯。

发言人说，中方维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，反对任何外部势力干预香港事务的决心坚定不移。中方有关部门将对提出和推动涉港议程，插手香港事务，损害中国主权安全的美方相关人员实施对等制裁。

《 人民日报 》（ 2020年12月10日 04 版）

(责编：艾雯、刘洁妍)