习近平同法国总统马克龙通电话

新华社北京12月9日电 国家主席习近平12月9日晚同法国总统马克龙通电话。

习近平指出，当今世界不稳定性不确定性增加，呼唤更多大国担当。“独立自主、相互理解、高瞻远瞩、互利共赢”是中法建交的初心。坚持多边主义，维护以联合国为核心的国际体系，维护以国际法为基础的国际秩序，是中法两国的重要共识。我们要牢记初心，坚持共识，把稳中法关系方向盘，加强交往，深化合作，就重大国际和地区问题保持密切沟通和协调，推动两国关系得到更大发展。

习近平强调，中国对自己的道路、理论、制度、文化充满自信，也尊重各国人民自主选择的发展道路。不同社会制度国家可以相互尊重、和平共处、共同发展。新形势下，中欧合作的全球性和战略性更加凸显。无论国际风云如何变幻，中方都致力于坚定不移推动中欧关系健康稳定发展，希望欧方实施积极的对华政策。双方要一道努力，加快完成中欧投资协定谈判，举办好中欧环境与气候高层对话以及数字领域高层对话，推动中欧关系迈上新台阶。

马克龙表示，法中两国就抗击新冠肺炎疫情进行了良好合作，各领域交流合作全面推进。法方秉持独立自主的外交传统，高度重视发展同中国的关系，愿同中方继续努力，深化法中、欧中合作。希望欧中投资协定谈判尽早取得成果。法方赞赏中方为达成气候变化巴黎协定所作重要贡献，以及在疫苗、减缓债方面发挥的重要作用，特别是为发展中国家提供的支持，希望同中方继续就气候变化、公共卫生、对非合作等重大全球和地区问题加强协调合作。我希望适时再次访华。

两国元首就下阶段双多边合作进行了讨论，达成多项重要共识，并责成各自相关部门加紧落实：

一、欢迎两国立法机构领导人将首次以视频方式出席中法议会交流机制第11次会议。

二、在生命医学、生物育种、月球和火星探测、卫星研发等领域开展更多合作。

三、通过口岸热线联络等机制提升海关检验检疫合作水平，确保供应链稳定。

四、克服新冠肺炎疫情困难，加快推进非洲猪瘟区域化管理技术磋商，争取早日就合作协议达成实质性成果。

五、以北京2022年冬奥会和巴黎2024年奥运会为契机，加强奥运和民间交流合作，增进相互了解和友谊。

六、欢迎《中欧地理标志协定》将于2021年初正式生效。支持茶叶、葡萄酒、奶酪等中法高品质特色农食产品走进彼此千家万户。

七、积极参与“加速新冠肺炎疫苗和药物研发、生产和公平分配的合作倡议”和“新冠肺炎疫苗实施计划”，加大对发展中国家的帮扶力度，让疫苗成为各国人民真正用得上、用得起的公共产品。

八、共同维护多边主义，携手应对气候变化，支持办好今年12月12日气候雄心峰会和明年1月“一个星球”峰会，动员国际社会更积极参与明年《生物多样性公约》第十五次缔约方大会、《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会、第七届世界自然保护大会，推动上述重要国际议程取得积极成果。

双方还就伊朗核、南极海洋保护等问题交换了意见。

《 人民日报 》（ 2020年12月10日 01 版）

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