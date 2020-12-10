美国上万家餐馆预计3周内关门

美国全国餐馆协会本周发布的最新报告显示，大约1万家餐馆可能在今后3周关闭。

美国有线电视新闻网（CNN）8日援引报告内容报道，2020年迄今，美国11万家餐馆关闭，其中大约17%的餐馆已经永久关张。

上述报告的结论基于全国餐馆协会对全美6000家餐馆经营者的调查。调查结果显示，提供全套服务的餐厅中，87%自称营收下降36%；83%的受调查经营者预计，随着新冠疫情继续肆虐，生意今后3个月将恶化。

美国约翰斯·霍普金斯大学提供的数据显示，截至北京时间9日6时26分，美国累计确诊病例15113860例，累计死亡285779例。美国是全球疫情最严重的国家。

全国餐馆协会执行副总裁肖恩·肯尼迪在声明中说：“一言以蔽之，餐馆不能再等待救援了。”

肯尼迪说，希望民主党人与共和党人之间有关经济刺激方案的争执能够实现“真正妥协”，而且美国新一届政府2021年能推出规模更大的经济刺激措施。

民主党籍联邦参议员马克·沃纳等人有望本周公布一份跨党派经济刺激方案，包括延长“薪资保护计划”。“薪资保护计划”在新冠疫情期间向小企业提供总额达6000亿美元的援助资金。即使获得援助，不少企业仍需挣扎求生，一些企业担心还款问题，另一些称所获援助金不足以改变企业倒闭命运。

然而，两党就上述经济刺激方案仍有不少争执。其中旨在支持餐馆业的法案“2020年餐馆法案”10月在民主党人控制的众议院获批，但在共和党人控制的参议院搁浅。

多家全美连锁餐馆今年破产，包括鲁比星期二和加利福尼亚比萨厨房，致使数以百计店面关张。（卜晓明）（新华社专特稿）

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