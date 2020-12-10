法国首现养殖场禽流感疫情

法国农业和食品部8日确认，法国西南部一处养鸭场检出H5N8型禽流感病毒。这是法国今年首次出现养殖场禽流感疫情。

农业和食品部在声明中说，国家卫生安全署一座实验室确认，贝内斯马雷讷市一处养鸭场6000只鸭感染H5N8型禽流感病毒，那里5日发现大量鸭死亡。

这一养鸭场7日报告出现禽流感疫情，但当时不能确认病毒毒株。当天，防疫人员在养鸭场周边划定“安全区”，以便加强监控、禁止禽类移动并采取更多消毒措施。

依据农业和食品部8日声明，已扑杀这处养鸭场全部鸭。

农业和食品部通报，最近几周，法国3个宠物店出售的鸟类检出H5N8型禽流感病毒。上周发现已经死亡的3只野天鹅和一只野鹅同样检出这一病毒。

H5N8型禽流感病毒是一种禽类之间传播的高度传染性病毒。全球2014年首次发现H5N8型禽流感病毒以来，尚未发现人感染这种病毒。禽流感疫情近期在欧洲多国蔓延，促使法国11月初把禽流感安全警戒级别提升至高级。

德国梅克伦堡-前波美拉尼亚州州政府本月3日通报，这个州一处农场近期检出H5N8型禽流感病毒，大约2.9万只鸡遭扑杀。德国已有12个养殖场出现禽流感疫情。

英国政府11月29日通报，英格兰北部一个火鸡养殖场发现禽流感疫情，大约1万只火鸡遭扑杀。

丹麦西部一家养鸡场11月16日报告检出高致病性禽流感病毒，超过2.5万只鸡遭扑杀。

欧洲最大鸡肉和鸡蛋出口国荷兰11月初接连发现高致病性禽流感病毒，农业部11月5日要求位于东部城市珀伊夫莱克的两家养鸡场扑杀大约20万只鸡。（包雪琳）（新华社专特稿）

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