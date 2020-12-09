专家学者聚焦“疫情下世界危局与变局”

【环球时报-环球网报道 记者 邢晓婧】12月5日，《环球时报》2021年年会在北京举行。百余位来自国内外政界、学界和舆论界的权威人士、专家学者出席本次年会。本次年会的主题是“疫情下世界，危局与变局”，与会嘉宾将共同梳理即将过去的2020年，并对2021年的国内外局势进行预测和展望。

2020年既是全面建成小康社会的决胜之年，也是“十三五”规划的收官之年。中国如期完成了新时代脱贫攻坚目标任务，为实现第一个百年奋斗目标打下坚实基础。与此同时，第三届中国国际进口博览会圆满落幕，“嫦娥五号”发射成功……一系列大事件说明2020年是具有里程碑意义的一年。

2020年注定是不平凡的一年，新冠肺炎疫情席卷全球，全人类的公共卫生安全遇到前所未有的挑战。在这场疫情狙击战中，由于中美两国采取了不同的态度和措施，达到了不同的效果，无形中加速了中国在国际社会中的影响力。这一年，中美之间依然摩擦不断。除了遏制中国科技公司的发展之外，美国持续长臂管辖涉疆、涉港等问题，干预中国内政。2021年美国当选总统拜登就任之后，其对外政策尤其是中美关系将迎来何种变化仍未明朗。

2020年，民进党候选人蔡英文连任台湾地区领导人，两岸关系面临复杂严峻的挑战。祖国大陆积极应对，推动两岸关系和平发展继续向前迈进，2021年的台海局势将格外引人关注。放眼国际，印度一直蠢蠢欲动，持续对中国边境进行骚扰。莫迪政府还把手伸向经济领域，干预中印正常的商业活动。横亘在中印之间的问题值得进一步研究，探寻解决之道。

为此，《环球时报》2021年年会专门设计“中美关系会迎来转机吗？”“两岸和平统一的希望有多大？”“中印关系，站到了十字路口？”“化解‘卡脖子’会不会走入新误区？”四个议题以及“预测2021年的世界”“预测2021年的中国”两个夜话环节。百余权威人士将就这些话题共同为《环球时报》的年度大戏贡献精彩的点评和交锋。

(责编：高歌、杨牧)