专家学者聚焦中美如何重启对话：最优选项是抗疫合作

【环球时报-环球网 报道 记者郭媛丹】2021环球时报年会12月5日在北京举行，本次年会的主题是“疫情下世界·危局与变局”。在议题一“中美关系会迎来转机吗”的讨论中，与会专家认为，新冠疫情给中美带来合作机会，但展开全面合作非常困难。

中国人民大学国际关系学院副院长金灿荣表示，美国当选总统拜登上后，中美恢复对话合作最容易体现在疫情等公共卫生和气候变化的方面，并产生成果。金灿荣认为，美国科研能力很强，但把科研能力变成产品能力比较弱，针对新冠疫情研发的疫苗就存在这个问题。因此美国需要中国，中国也有能力帮忙，双方在这方面容易展开合作。

国防大学战略研究所原所长、海军少将杨毅认为，鉴于美国当前疫情严重性，拜登上台后会把国内抗疫措施作为优先项，中方和美国在抗疫方面展开合作，应该务实、低调，不以胜利者的姿态去帮助美国；同时在执行层面，官方少说，民间多做，让美国感到中国诚意，不让美国政府丢面子，这是关键中的关键。

北京语言大学学院特聘教授暨国别和区域研究院学术院长黄靖也认为，在疫苗合作中，中方宜保持低调，高调合作反而会激发美国国内反对派的反对意见，导致合作意向流产。“所以，中美在疫情上要低调合作，对拜登政府的抗疫成绩可高调表扬”。

复旦大学一带一路全球治理研究院常务副院长黄仁伟表示，疫情带给中美一个合作机会，但由于美国的因素，合作非常有限。黄仁伟介绍，此前中方曾对美国提出很多建议，希望和美国合作一起抗击疫情，但美国拒不接受，“美国担心，和中国合作就是承认中国抗疫的成功”。当前当选总统拜登的团队有和中方合作抗疫，但不是全面、完整的合作，而是一些其所需要的局部合作，比如物资、疫苗的需求；在某个城市开展合作等。但中美在抗疫中全面合作非常困难。

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