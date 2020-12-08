外交部副部长罗照辉出席最高人民法院国际商事专家委员新聘仪式

2020年12月8日，外交部副部长罗照辉出席最高人民法院国际商事专家委员会第二届研讨会暨国际商事专家委员新聘仪式并发表题为《法治合作护航“一带一路”》的致辞。最高人民法院院长周强为新聘委员颁发聘书并讲话。40余名来自新加坡、哈萨克斯坦、埃及等国以及中国内地和港澳专家委员通过线上线下方式与会。

罗照辉在致辞中表示，国际商事专家委员会因“一带一路”而生，与“一带一路”结缘。“一带一路”倡议兼备陆海、横跨东西、联通古今、泽被千秋，七年来得到国际社会广泛认可，被写入联合国大会决议，已有138个国家和31个国际组织与我国签署相关合作文件。

今年以来，面对新冠肺炎疫情，“一带一路”沿线山川异域，携手抗疫，“云外交”有声有色，经济重建风生水起，经贸合作逆势上扬。今年前三季度，中国—东盟贸易总额达4818亿美元，同比增长5%。中国—欧盟贸易额5140亿美元，同比增长3%。这些充分彰显了共建“一带一路”强大的生命力！

国际商事法庭和专家委员会为此作出了重要贡献。委员会汇聚世界法律界精英，开展头脑风暴、思想碰撞，为“一带一路”建设提供智力支撑，为全球治理贡献中国智慧。我们对此表示高度赞赏。

罗照辉说，中国正在推进全面依法治国，建设社会主义法治国家。习近平法治思想的一个重要内涵，就是“坚持统筹推进国内法治和涉外法治”。与之相反，某些西方国家任意退群毁约，严重冲击国际法治。在“东治西乱”背景下，最高人民法院设立国际商事法庭、组建国际商事专家委员会并连续聘请两批专家，因应时势，意义非凡。我们期待并相信，在今后的岁月里委员会必将发挥愈加重要的作用。

第一，委员会可聚焦引导“一带一路”规则发展。国际商事法庭、专家委员会和各位专家通过法律适用、司法判例、纠纷调解、咨询意见等，进一步提升司法统一性和可预期性，逐步推动“一带一路”商事规则进一步规范和完善，协助构建绿色“一带一路”、廉洁丝绸之路、健康丝绸之路的法律规则体系。

第二，委员会可注重化解“一带一路”争端。高水平共建“一带一路”需要高水平争端解决机制。公平公正的争端解决体系有助于为共建“一带一路”提供法律确定性，提振合作信心。国际商事法庭和专家委员会自2018年建立以来，已发挥积极作用，通过高效透明的司法行为，及时化解纠纷，为共建“一带一路”发挥了“解压阀”和“稳定器”作用。

第三，委员会可着力推进全球治理变革。当前世界正经历百年未有之大变局，全球治理体系亟待改革和完善。国际商事法庭和专家委员会的工作既是在推进中国法治建设和“一带一路”规则发展，更是在为全球治理改革积累“中国经验”。要适时总结经验，提出“中国方案”，在更高水平参与全球治理建章立制工作。

第四，委员会可助力推动构建人类命运共同体。公平正义是全人类共同的价值，也是法律的终极追求。各位专家来自不同的国度、不同的法域，代表着多彩的法律文明。大家齐聚一堂，为解决普遍性法律问题而汇集众智，这本身就是人类命运共同体理念在司法领域的生动体现。

罗照辉强调，当前百年变局、世纪疫情和中美博弈叠加，单边主义和保护主义盛行，非传统安全问题此起彼伏，国际形势不稳定不确定因素增多。变局与乱局交织背景下，中国重视和维护国际法治的初心不改。我们将始终做多边主义践行者，积极参与全球治理体系改革和建设，坚定维护以联合国为核心的国际体系，坚定维护以国际法为基础的国际秩序，坚持做国际法治的维护者、建设者和贡献者。

罗照辉说，中国外交部高度重视“一带一路”法治保障工作，通过召开“一带一路”法治合作国际论坛、开展双边法治磋商交流、举办法治合作研修项目、密织法治合作条约网络等方式深入推进相关工作，并取得长足进展。外交部愿与国际商事法庭、专家委员会和各位专家进一步加强联系，继续为国际商事法庭、专家委员会和各位专家履职提供支持和协助，共同助推共建“一带一路”行稳致远。

2018年，最高人民法院为公正及时审理国际商事案件、服务和保障“一带一路”建设，专门成立国际商事法庭，同时组建由中外专家组成的国际商事专家委员会。其主要职能是为当事人解决国际商事纠纷提供调解等服务，为人民法院审理国际商事纠纷案件所涉专门性法律问题提供咨询意见，为最高人民法院制定相关司法解释及司法政策提供意见和建议。首批国际商事专家委员会共有31名专家委员，此次新聘24名专家委员。

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