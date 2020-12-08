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全球疫情简报：纳米比亚开国总统确诊感染 以色列第三波疫情来袭

2020年12月08日14:10  来源：新华网
 

新华社北京12月8日电 7日全球疫情简报：纳米比亚开国总统确诊感染 以色列第三波疫情来袭

全球数据

世界卫生组织：截至欧洲中部时间7日15时47分（北京时间22时47分），全球确诊病例较前一日增加549946例，达到66422058例；死亡病例增加8768例，达到1532418例。

美国约翰斯·霍普金斯大学：截至北京时间8日6时26分，全球新冠确诊病例达67471706例，死亡病例为1542094例。美国是全球疫情最严重的国家，确诊病例达14909148例，死亡病例为283503例。

新闻事件

纳米比亚总统根哥布7日宣布，该国开国总统努乔马由于新冠病毒检测呈阳性，已于6日开始在首都温得和克一家医院住院治疗。

沙特阿拉伯卫生部发言人穆罕默德·阿里6日表示，沙特将实施一个疫苗接种注册系统，供个人接种疫苗使用。

阿尔及利亚6日宣布，该国新增确诊病例750例，累计确诊88252例，累计死亡2516例。阿尔及利亚从6日起恢复国内航班运营，而大部分国际航班仍暂停运营。

根据以色列最新安排，全国中学7至10年级自6日起复课。至此，以色列中小学各年级均已复课。以总理内塔尼亚胡6日在专门内阁会议上表示，以色列新增病例正在激增，该国已进入第三波疫情，必须努力控制疫情。

(责编：艾雯、刘洁妍)
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