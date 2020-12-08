世卫组织：血清学研究表明大多数人仍易感染新冠病毒

新华社日内瓦12月7日电（记者刘曲）世界卫生组织7日表示，世界各地针对新冠病毒已经开展了数百项血清学研究。虽然这些研究仍存在一定局限性，但其结果一致表明全球大多数人仍然容易感染新冠病毒。

世卫组织总干事谭德塞在当天的记者会上表示，血清学研究的重要性在于它通过在个体血液中寻找新冠病毒抗体，来评估不同人群的感染程度。世界各地已针对新冠病毒开展了数百项血清学研究，检测方法等各不相同。

他强调，尽管这些研究仍存在局限性，但其结果相当一致，即世界上大多数人仍然容易感染新冠病毒。目前世卫组织还在研究不同人群针对新冠病毒的免疫反应有多强以及这种免疫反应会持续多久。

世卫组织曾于1月发起一项研究，旨在将针对新冠病毒的血清学研究和检测标准化。迄今，已有60多个国家正使用世卫组织方案开展一项或多项此类研究。

谭德塞说，血清学研究可以帮助了解自然条件下感染新冠病毒后获得的免疫力能持续多长时间，同时也有助于了解接种疫苗后获得的免疫力能持续多长时间。

随着各国计划在未来数周或数月内推出新冠疫苗，他呼吁各国根据世卫组织免疫战略咨询专家组发布的框架和路线图，优先为最需要的人接种新冠疫苗，包括感染风险较高的卫生工作者以及罹患严重疾病的人群等。

他同时强调，在推广新冠疫苗的最初阶段，由于每个国家只有一小部分人能接种疫苗，因此各国政府、社区和个人应继续使用已经过验证有效的新冠应对工具，这一点至关重要。

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