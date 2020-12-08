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澳“樱桃之都”因疫情取消年度庆祝活动

2020年12月08日09:20  来源：新华网
 

新华社堪培拉12月7日电（记者岳东兴 白旭）澳大利亚希尔托普市政府官网日前宣布，受新冠疫情影响，该市所属扬镇一年一度的“国家樱桃节”庆祝活动被迫取消。

据介绍，在澳有“樱桃之都”美誉的扬镇发展樱桃产业已有约150年历史。因气候、土壤、光照等自然条件适宜，种出来的樱桃果实饱满香甜。拥有一万多人口的扬镇距澳首都堪培拉有一个多小时车程，樱桃产业已实现年产4000吨规模。近年来，扬镇“国家樱桃节”影响日益扩大，吸引着全澳洲的游客前来观光。去年此时，扬镇曾庆祝第70届“国家樱桃节”。

今年受疫情影响，樱桃节活动被迫取消。在刚过去的周末，记者在扬镇看到，街道像往日一样宁静，仅有少量游客来采摘樱桃。不过，巴蒂尼奇樱桃园作为该地区最大的樱桃园之一，仍是一片忙碌景象。该园加工厂内，樱桃被筛选、分装、冷藏。这里的樱桃大多出口到包括中国在内的海外市场。

樱桃园负责人马修·巴蒂尼奇对记者说，扬镇樱桃产业正遭遇重大挑战，今年收获季出现强降雨天气，“很多已成熟的樱桃都毁掉了”，新冠疫情使鲜果出口受到不利影响。“我们的樱桃需要空运，由于疫情，航班大幅减少。”巴蒂尼奇说。

不过，困境之中，中国市场为该企业带来好消息。“我们已经收到一些订单，希望今后能够收到更多，”他说，“我们同中国客户的合作一直是非常愉快的。”希尔托普市市长布赖恩·英格拉姆接受记者采访时说，近年来，由于当地樱桃鲜果进入中国市场，推动了扬镇经济发展。

(责编：艾雯、刘洁妍)
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