俄德领导人通电话讨论纳卡等问题

新华社莫斯科12月7日电（记者李奥）俄罗斯总统普京7日同德国总理默克尔通电话，讨论纳戈尔诺-卡拉巴赫（纳卡）地区等问题。

克里姆林宫网站当天发表声明说，普京在通话中表示，俄方就促进该地区停火进行了调停，并根据阿塞拜疆和亚美尼亚的请求向该地区沿接触线地带和拉钦走廊派遣维和部队执行任务。

声明强调，严格履行阿塞拜疆、俄罗斯以及亚美尼亚三国领导人11月9日签署的声明有助于促进该地区局势的整体稳定。双方还表示愿在欧洲安全与合作组织明斯克小组框架内继续合作。

声明说，双方还对7月乌克兰东部顿巴斯地区开始实施全面停火以来的情况表示满意，并表示两国卫生部门将就包括新冠疫苗在内的抗疫问题继续进行沟通。

纳卡地区位于阿塞拜疆西南部，居民多为亚美尼亚族人。苏联解体后，阿塞拜疆和亚美尼亚因纳卡地区归属问题爆发战争。1994年，双方就全面停火达成协议，但两国一直因纳卡问题处于敌对状态，武装冲突时有发生。

今年9月27日，阿塞拜疆和亚美尼亚在纳卡地区爆发新一轮冲突。11月9日，俄罗斯、阿塞拜疆和亚美尼亚三国领导人签署声明，宣布纳卡地区从莫斯科时间10日零时起完全停火。根据该声明，阿塞拜疆与亚美尼亚将交换战俘、其他关押人员和遇难者遗体，俄罗斯将在纳卡地区部署维和人员。

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