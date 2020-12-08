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综合消息：亚欧多国新冠疫情继续蔓延

2020年12月08日09:10  来源：新华网
 

新华社塔什干12月7日电 综合新华社驻亚欧地区记者报道：亚欧地区多个国家新冠疫情不断蔓延，但乌克兰一周新增确诊病例数自8月底以来首次下降。

据乌克兰卫生部7日消息，乌新增确诊病例8641例，累计确诊821947例；累计死亡13733例；累计治愈423704例。乌卫生部长斯捷潘诺夫当天表示，11月30日至12月6日，乌一周新增确诊病例数为89322例，之前一周该数据为96936例，这是8月底以来该国一周新增确诊病例数首次下降。

据俄罗斯防疫指挥部7日消息，俄新增确诊病例28142例，累计确诊2488912例；新增死亡病例456例，累计死亡43597例；新增治愈18850例，累计治愈1956588例。

根据格鲁吉亚政府防控新冠肺炎疫情网站7日公布的数据，该国新增确诊病例2501例，累计确诊164776例；累计死亡1540例；累计治愈137499例。国家疾控中心主任加姆克列利泽当天表示，该国民众目前在公共场合戴口罩的比例已经提高至约65%。经测算，如果这一比例能继续提升至95%，格鲁吉亚有望在明年4月份将单日新增确诊病例数降至200例以内。

亚美尼亚国家疾控中心7日报告新增确诊病例407例，累计确诊142344例；累计死亡2344例；累计治愈117649例。

还有一些亚欧地区国家7日更新了新冠疫情数据：哈萨克斯坦累计确诊病例136983例，累计死亡2088例，累计治愈120799例；乌兹别克斯坦累计确诊病例74053例，累计死亡611例，累计治愈71315例；吉尔吉斯斯坦累计确诊病例75395例，累计死亡1297例，累计治愈67400例；塔吉克斯坦累计确诊病例12428例，累计死亡87例，累计治愈11833例。（执笔记者：蔡国栋；参与记者：关建武、李奥、李东旭、李铭、任军）

(责编：艾雯、刘洁妍)
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