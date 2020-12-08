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北约应树立正确的中国观

本报记者  贾平凡

2020年12月08日08:34  来源：人民网－人民日报海外版
 

12月1日，北约发布未来10年的改革报告“北约2030”，称尽管俄罗斯在未来十年仍将是北约的主要对手，但北约“必须更加认真地思考如何应对中国及其军事崛起”。据称，北约有可能在其新版“战略概念”中将中国作为“安全威胁”之一。

对此，中国外交部发言人华春莹表示，希望北约树立正确的中国观，理性看待中国发展和内外政策，多做有利于国际和地区安全与稳定的事。中方愿在平等和相互尊重的基础上同北约开展对话与合作。

正式渲染“中国威胁”

路透社报道称，“北约2030”改革报告一共提出了138条建议，内容包括：认定未来10年俄罗斯仍然是北约最大的对手；认为中国不是北约的对手，北约需要在军备控制和气候变化等问题上与中国接触。但中国的崛起构成了重大挑战，建议北约设立一个咨询机构，协调西方对中国的政策等。

12月1日至2日，北约外长会议召开。“北约2030”改革报告是会议主要议题之一，明年北约峰会将就是否采纳该报告建议做出决定。

“北约将‘中国威胁’写入‘北约2030’改革报告是意料之中。”复旦大学欧洲问题研究中心主任丁纯对本报表示，一方面，近年来，中国的综合国力大幅提升，特别是经济、军事实力以及地区影响力的增强，让一些欧洲国家备感焦虑；另一方面，受美国遏制中国政策的诱导，北约将靶子瞄向中国。

绞尽脑汁图“续命”

北约正式将中国写入改革报告的“战略概念”尚属首次。《纽约时报》称，“北约2030”改革报告的目的是构建北约的未来，北约的上一个正式“战略概念”是10年前写成的，当时甚至没有提到中国。

中国现代国际关系研究院院长助理、欧洲研究所所长张健表示，北约以美国为主导，此次改革建议的出台自然少不了美国的授意。早在2011年，奥巴马政府就提出了“亚太再平衡”战略，将地缘政治重点转向中国。美国现政府更是公开声称中国是“敌手”，在经济、科技、军事等各方面不遗余力全面打压。

路透社报道称，“北约2030报告”出炉之际，正值北约存在意义受到越来越多的质疑。2019年，法国总统马克龙曾表示，由于缺乏战略协调和美国的领导，北约正在经历“脑死亡”。

中国国际问题研究院欧洲研究所所长崔洪建认为，事实上，北约在冷战结束后一直处于“续命”过程中。“虽然按照北约的公开表态，中国还不是俄罗斯那样的威胁，但北约认为中国可能正在成为它的威胁。这样一来，北约就又多了一条存在的理由。”

张健认为，冷战后北约的转型发展之路就是找寻新的敌人之路。目前来看，这一努力并不成功。

未来虚化不可避免

北约的改革方向一直备受关注。北约秘书长斯托尔滕贝格早先曾表示，推进“北约2030”的第一步是达成更广泛的共识，“影响安全的所有问题提交北约讨论”，“强化北约内部的决策民主”，使北约不仅成为军事联盟，也成为一个政治联盟。

张健认为，北约的性质决定其与当今世界的和平发展诉求格格不入。合作共赢理念在亚太地区已经深得人心，过去北约没能搞成亚太版北约，未来更不可行。如果北约强行向亚太地区扩展，北约将不再是传统意义上的那个北约，将更为复杂、松散、虚化和政治化。

“北约把中国当作潜在的竞争对手和‘假想敌’，势必会加剧地区紧张局势。”丁纯表示，“和平和发展依然是世界的主流，但和平和稳定也是以实力为基础的。中国应保持战略定力，坚持走和平发展之路，避免走上被‘牵着鼻子走’的道路，同时要做好维护自己正当权益和核心利益的准备。”

(责编：艾雯、刘洁妍)
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