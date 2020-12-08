稳慎推进人民币国际化（开放谈）

近年来，人民币国际化取得显著进展。人民币支付货币功能不断增强，投融资功能逐步提升，储备货币功能崭露头角，计价功能实现突破，基础设施建设积极推进。在全球货币体系中，人民币保持了稳定地位。

当前，世界正经历百年未有之大变局，人民币国际化面临全新的发展机遇，人民币的计价结算、交易媒介和储备货币的功能有望获得长足发展。笔者认为，未来一个时期，应采取针对性举措稳慎推进人民币国际化。

依托“一带一路”拓展人民币跨境使用空间。“一带一路”建设已经使人民币国际化在境外信贷发展、基础设施投融资、大宗商品定价和电子商务计价结算等关键领域取得了突破性进展，人民币投融资功能逐步得到增强。相关机构可以适时做好沿线国家政治、经济、金融市场的风险评估和预警，为企业和金融机构在相关国家和地区的人民币投资与信贷行为提供服务。

协同推进金融改革与金融开放。积极稳妥地推进金融改革开放是人民币国际化发展的关键性制度安排。通过资本账户进行更为便捷的跨境资金流动，拓展金融衍生品市场，为境外投资者参与境内人民币资产投资提供更多便利。

拓展人民币计价和储备货币功能。推广人民币计价的大宗商品现货，发展期货市场，进一步扩大石油等以人民币计价的大宗商品期货。创新适合国外央行配置的人民币固定收益资产，满足国外央行对资产多样性和平滑期限结构的需求。

发展和完善人民币离岸市场体系。随着“一带一路”建设的推进，可以考虑布局新的离岸人民币市场。创新吸引投资者的人民币计价离岸金融产品，加强对离岸资金流动和衍生品交易的监测，密切人民币离岸与在岸市场之间的资金流动和业务往来，探索离岸人民币市场的管理机制。

构建和完善系统性的银行全球经营网络。商业银行可在资金配置、信息交互和风险评估等方面发挥积极作用，加强与国外银行在人民币支付清算、资金拆放和报价做市等方面的业务合作，为企业“走出去”提供更加完善的配套银行服务。

夯实和完善基础设施建设。为了满足市场主体对人民币跨境资金清算、结算安全高效的要求，中国人民银行构建了人民币跨境支付系统（CIPS）。可进一步扩大CIPS的全球影响力，丰富系统功能和产品类别，将CIPS的使用推广到更多地区。

总的来看，应稳慎推进人民币国际化，坚持市场驱动和企业自主选择，营造以人民币自由使用为基础的新型互利合作关系。

（作者为植信投资首席经济学家兼研究院院长、中国首席经济学家论坛理事长）

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