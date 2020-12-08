弥合数字鸿沟 共享发展红利（国际视点）

核心阅读

当前，全球数字化发展进程不断提速。国际宽带使用量持续增加，但不同国家、地区和群体之间的数字化发展不平衡问题也日益突出。国际电信联盟敦促各国改善基础设施建设，持续加强地区和国家间数字合作，努力弥合数字鸿沟，确保可持续的全民互联互通。

国际电信联盟近日发布的《衡量数字化发展：2020年事实与数字》报告显示，全球有超过一半的人口在使用互联网。从2015年到2020年，4G网络覆盖范围在全球范围内扩大了一倍，到2020年底将覆盖全球近85%的人口。报告显示，疫情防控期间，数字鸿沟问题进一步凸显。发达国家与发展中国家、城市与农村、不同群体之间的数字基础设施建设及互联网接入的差距持续扩大，如何确保数字化成果惠及所有人，成为各方关注的焦点。

全球数字化发展步伐加快

根据国际电信联盟的这份报告，2020年国际宽带使用量增长了38%，比去年的增速高出6个百分点，目前全球几乎所有城市地区均有移动宽带网络覆盖。报告发现，15—24岁的青少年使用互联网的比例增加到近70%；手机得到广泛使用，在统计的73个经济体中，手机普及率超过80%的有44个。

疫情防控期间，各国数字化进程提速，民众的购物行为发生重要改变。根据联合国贸易和发展会议的一项调查，超过一半的受访者表示，线上消费的次数增加，且更依赖互联网来获取新闻、健康相关信息。新兴经济体的消费者购物线上化的趋势更为明显。联合国贸发会议秘书长穆希萨·基图伊表示，随着世界经济逐渐复苏，消费线上化将对市场走向产生持久的影响，在此趋势下，确保所有国家都能抓住数字化带来的机遇显得尤为紧迫。

经合组织近日发布的《2020年数字经济展望》指出，为了满足人们及时、安全、可靠地访问国内和跨境数据的需求，各国政府、企业和研究人员在数据方面的全球共享与合作正达到前所未有的水平。“不断升级的数字技术和基础设施帮助各国有效应对疫情，同时也加快了全球数字化发展的进程。”中欧数字协会主任克劳迪娅·韦诺蒂对本报记者表示。

“互联网普及率持续提高和数据的指数级增长，这两大趋势将推动数字化转型。”瑞银全球财富管理部门的一份报告预计，在未来10年内，全球将新增20亿互联网用户，其中大部分来自新兴经济体；全球数据总量将增长到现在的10倍以上，到2030年达到456泽字节（1泽字节约等于1万亿吉字节），相当于每人拥有840个64GB的智能手机。

发展不平衡问题日益突出

国际电信联盟的报告指出，疫情防控期间，发达国家与发展中国家、城市与农村、不同群体之间数字化发展不平衡问题日益突出。基础设施建设速度放缓、数字性别鸿沟、缺少数字技能和可承受的价格，仍然是阻碍人们公平参与数字社会的主要障碍。

全球数字化发展正面临日益加深的数字鸿沟所带来的挑战。报告显示，全球约有72%的城市家庭可在家上网，几乎是农村地区的两倍。最不发达国家17%的农村人口生活在完全没有移动网络覆盖的地区，19%的农村人口仅可使用2G网络服务。最不发达国家和内陆发展中国家中约有1/4的人口、小岛屿发展中国家中约有15%的人口无法使用移动宽带网络。

联合国儿童基金会近日的一份报告显示，全球有超过20亿25岁以下的儿童和青少年无法在家中上网，占世界儿童和青少年人口总数的2/3。据统计，全球195个国家和地区中，所有居民都能负担得起互联网连接的国家只有29个。40%的美洲原住民聚居地没有网络连接或缺乏基本的无线网络服务。

数字化发展不平衡还体现在不同国家和地区之间的数字基础设施建设的巨大差距。国际电信联盟指出，5G网络覆盖率在经合组织国家中达到34％，在亚太地区的覆盖率为15％，在拉丁美洲为3.2％，而撒哈拉以南非洲地区为零。此外，同一地区内不同国家间数字基础设施发展不平衡也很明显。在非洲，南非的互联网使用率达到50%，但不少非洲国家仅有约10%；经合组织国家中，韩国的光纤到户渗透率达82%，奥地利、比利时、德国、英国等国的水平却低于5%。

“疫情防控期间，更容易使用互联网的群体更有可能通过远程办公保留工作，让孩子参与在线教育，通过远程医疗减少门诊感染风险……”韦诺蒂表示，疫情进一步凸显了数字不平等现象，各方应当共同作出努力，弥合数字鸿沟，确保所有人享受数字红利。

综合施策实现均衡普惠发展

专家建议，各国政府应加大投入，激励私营部门扩大对电信和互联网基础设施的投入，并向最贫穷和最脆弱的社区提供价格合理的互联网接入服务，实现数字化均衡普惠发展。

国际电信联盟秘书长赵厚麟指出，报告发出明确信息，加快数字基础设施建设是当前全球最紧迫和最关键的问题之一。“不改善数字基础设施，弥合数字鸿沟就是一句空话。”韦诺蒂表示，由于个人能否获取在线资源直接影响到包括就业、教育、社交、文化活动在内的社会参与，数字鸿沟正在加剧社会不平等，导致更加严重的贫富差距，如果不遏制这一趋势，将阻碍联合国可持续发展目标和全球数字化转型的全面实现。

国际电信联盟建议，政策制定者和从业人员应开展有针对性的数据能力培养项目，提升不同年龄和职业群体的数字技能水平；撒哈拉以南非洲各国应着力培养和积累数字技能方面的人力资本；各国政府还应提高数字化能力，更好地了解妇女在使用互联网方面面临的障碍，并为其配备使公共政策更具性别包容性的工具。

韦诺蒂指出，农村地区存在“双重数字鸿沟”的风险，即在数字基础设施严重不足的同时，还缺少数字技能和人力资本，因此通过教育和培训提高数字素养和技能是实现普惠和公平的关键。

为解决数字化技能差距，欧盟今年7月提出新的《欧洲技能议程》，计划到2025年为成年人提供5.4亿人次培训，将具有基本数字技能的成年人数量增加到2.3亿。南非政府为失业人员提供4到8周的免费在线培训，课程包括数据科学、编程、应用开发、人工智能等。今年3月以来，新加坡通过再教育计划为超过1.2万人提供数字技能培训。

国际电信联盟建议，各国政府需要采取协调监管、吸引投资和商业激励等措施，为数字化普惠发展和打造数字化社会营造有利环境。

（本报布鲁塞尔12月7日电）

《 人民日报 》（ 2020年12月08日 17 版）

(责编：杨光宇)