全球疫情简报：美国日增确诊病例再超20万 韩国上调全国防疫级别

新华社北京12月7日电 6日全球疫情简报：美国日增确诊病例再超20万 韩国上调全国防疫级别

全球数据

世界卫生组织：截至欧洲中部时间6日14时48分（北京时间21时48分），全球新冠确诊病例较前一日增加605211例，达到65870030例；死亡病例较前一日增加10264例，达到1523583例。

美国约翰斯·霍普金斯大学：截至北京时间7日7时27分，全球新冠确诊病例达66951283例，死亡病例为1534692例。美国是全球疫情最严重的国家，确诊病例达14747102例，死亡病例为282198例。

新闻事件

美国疾病控制和预防中心5日公布的最新数据显示，4日全美报告新增新冠确诊病例超过21.4万例，新增死亡病例超过2400例。感恩节后，美国多项疫情指标刷新纪录，多地医疗系统承受重压。加利福尼亚州公共卫生部门5日宣布，该州定于当地时间6日23时59分开始在部分地区实施“居家令”。

为应对新冠疫情反弹，韩国政府6日宣布从8日零时起上调全国保持社交距离防疫级别，进一步收紧防疫措施。上调防疫级别后的具体措施包括：首都圈地区所有KTV、室内体育设施暂停运营，占地面积300平方米以上的大型超市、商场、电影院、网吧、理发店等21时后禁止营业，禁止50人以上的聚会和活动等；非首都圈地区酒吧等高风险场所暂停运营，咖啡店全天禁止堂食，禁止100人以上的聚会和活动等。

中东地区国家5日公布的新冠疫情数据显示，伊朗、巴勒斯坦、沙特阿拉伯等国疫情出现缓和迹象。例如，沙特卫生部5日报告新增确诊病例190例，为该国自4月以来单日新增最低值。

葡萄牙总理科斯塔5日宣布，圣诞节期间新冠疫情防控措施将适度放宽。科斯塔在当天举行的新闻发布会上说，圣诞节期间允许市民家庭聚会和走亲访友，并缩短宵禁时间，但上述措施不适用于新年假期。

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