“网红”特里夫的“成名路”（海外纪闻）

特里夫（左）和中国员工在一起。

笑起来有一对酒窝的特里夫是马拉维共和国恩桑杰市新晋的一名“网红”。年近40的他，成为中国铁建的一名外籍员工后，通过努力改变家庭生活的经历，成为当地广为流传的佳话。

“我买的新车到手了。它让我明白，只要肯努力，梦想就能实现！”这不，在社交平台发布买车的消息不足1小时，特里夫已收获1万多条“点赞”。

“在哪儿工作呢？看你真的越来越棒了！”“特里夫，你现在都成为了我们奋斗的目标。” ……看到大家的留言，特里夫心里美滋滋的，骄傲地回复：“我在中铁二十局工作，购车款是我这两年来获得的奖金。”

其实，特里夫刚刚竞聘到中铁二十局恩桑杰至玛尔卡升级改造公路项目部时，也仅仅是项目驻地后勤部门的一名杂物工。刚入职时，特里夫担心会很难融入这个中国团队。没有想到，特里夫的中国同事们不仅非常热情，还在他工作和生活遭遇困难时，主动伸出援助之手。

负责送文件、取资料这些“跑腿活”的特里夫，在完全适应工作后，就闲不住了。“中国同事每天很早就开始工作，晚上不是在学习就是在加班。我不想天天打杂，希望能做一些更专业的工作。”有一天，特里夫找到项目负责人，表明了自己的想法。爱学习、想进步的特里夫不仅得到了项目领导的支持鼓励，有3名中国同事还主动当起了他的“导师”。

从这以后，特里夫开始忙碌起来。跟着办公室主任学习制作表格、起草文件、整理内页；跟着技术员学习看图纸、了解技术；跟着厨师学习中国话……为了尽快融入这个大家庭，他改变自己的生活习惯，每天下班不再着急回家，而是用更多的时间跟大家一起学习。

不到半年时间，特里夫的成长让所有人惊讶——以前不会使用办公软件的他，已经能独立制作各类报表，并能起草项目部的文件了；曾经对日常管理中的各类规定懵懵懂懂的他，也能独立为新员工进行入职培训了；甚至，有同事惊奇地发现，在和中国同事们交流时，他的中文也流利了起来。

特里夫的努力换来了同事们的肯定，他也因此晋升为项目办公室的正式员工，家人也收获了更美好的生活。

“原先我们一家8口挤在一间18平方米的小房子里。女儿7岁了，还没有钱上学。”特里夫说，在中铁二十局工作仅半年时间，他为家人在市区租了一个大房子，还把女儿送进了校园。

如今，特里夫已经从项目部成功晋升为办公室的行政助理。多次获评“优秀员工”的他已经攒了不少奖金。生活越过越好了，特里夫在当地的名气也越来越大了。不久前，他还接受了当地电视台的采访。“作为恩桑杰市的市民，我感谢中国铁建和中国同事，他们不仅给我们修路造福，还改变了我的生活，教会我很多技能，让我的人生更充实、更幸福、更美好！”面对镜头，特里夫兴奋地说。

(责编：艾雯、刘洁妍)