心理服务安抚海内外侨心

新冠肺炎疫情在全球范围内持续肆虐，抗疫“持久战”不仅为海外侨胞们的工作生活带来不便，也让他们承受了多重心理压力。

对海外侨胞来说，居家隔离缺乏社交、疫情导致生意受挫、对未来的迷茫等都可能引发负面情绪，从而导致精神心理危机。

要让侨胞安下心来，平稳度过“至暗”时刻，专业的心理援助必不可少。自疫情在海外暴发以来，中国驻外使领馆、各地侨务部门、医院等专业机构，都通过组织心理讲座、开通线上心理热线、搭建网上服务平台等方式对海外侨胞进行心理援助，一条条跨洋心理热线抚慰焦躁，驱散侨胞们的心理阴霾。

侨胞数量众多的浙江省搭建“浙江海外侨胞健康关爱咨询平台”，组织多家省内医院医生于18时—23时在线，为侨胞提供咨询服务。对已确诊和疑似患新冠肺炎的浙籍海外侨胞及留学生，组建“浙江海外新冠肺炎特别关爱微信群”，安排了专业的心理医师驻群，精准到个人进行针对性心理援助。福建省侨务部门也多次组织开展线上心理疏导公益讲座，邀请专业心理咨询师通过线上直播，提供科学的心理疏导服务。

中科院院士、北京大学第六医院院长陆林介绍，今年以来，包括北京大学第六医院在内的国内多家医院均搭建了网络心理咨询平台，方便海外侨胞远程咨询问诊。北京大学第六医院心理应急救援队也推出了“线上加油站”系列科普音视频，帮助侨胞们纾解紧张焦虑情绪。

在海外，侨胞们积极组织线上公益讲座，并成立各类疫情互助小组。法国华文媒体《欧洲时报》多次组织线上公益讲座，邀请心理专家谈疫情之下的情绪管理、家庭关系等；美国华裔精神健康联盟举行“安心行动”系列网上直播讲座；意大利侨胞建立的“网上方舱医院”，为确诊新冠肺炎的侨胞提供寄送中药、问医咨询及心理援助等服务……这些暖心的帮助，缓解了侨胞们的无助感。

“侨胞们要树立抗疫信心。”陆林说，当前国外疫情形势严峻，有需求的侨胞应主动寻求抗疫心理健康服务，国内的心理医师可通过网络提供专业的指导。此外，他建议海外侨胞们建立心理支持小组，互相分享有效的减压方法，鼓励彼此保持乐观情绪，还可以组织线上的健康娱乐活动，即便居家也不感到孤单。

（据中新社电）

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