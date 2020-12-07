新技术助力疫情防控（患难见真情 共同抗疫情）

近日，一个身高1.2米、重28公斤的机器人“男孩”出现在法国巴黎的商场中，驱动着3个全向滚轮，用多国语言和顾客们热情打招呼，提醒人们佩戴口罩。

这是软银集团旗下法国毕宿五公司研发的派博第三代机器人。派博第一代机器人于2015年推出，能识别人类感情并作出回应，广受欢迎。疫情防控期间，软件工程师们意识到可以继续挖掘其人机互动优势。公司机器人产品负责人马尔西尼亚克介绍说，派博机器人升级后能迅速识别周围人群中多达5名未佩戴口罩者，用亲和的方式提醒对方遵守防疫规定。由于它能在一定程度上感知情绪并进行恰当的说服工作，同时形象可爱、语调平和温柔，被提醒者更易于接受意见。这既部分解决了防疫工作的人力需求，也避免了人与人之间近距离接触造成的风险。

机器人已经成为疫情防控工作的重要参与者。今年4月，波士顿动力公司联合麻省理工学院的研究人员，为该公司生产的机器狗配备了平板电脑和无线对讲机，将其改造为“机器人辅助生命体征采集平台”。机器狗可通过4个接收不同波长光线的摄像头，参考天气、距离、是否佩戴口罩等各种变量，准确测定距离镜头1.8米内被摄者的呼吸频率、脉搏和血氧饱和度。

波士顿布莱根妇女医院的医护人员通过操控机器狗，在初筛分诊时对病患进行远程诊疗，避免暴露在病毒环境中。布莱根妇女医院临床医生特拉弗索表示，自动化和机器人技术的目标之一就是将人们从危险的工作中解放出来。科学家与医务人员正密切合作，用先进技术为抗击疫情作出贡献。

（本报巴黎12月6日电）

《 人民日报 》（ 2020年12月07日 16 版）

(责编：杨光宇)