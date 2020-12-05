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为“赏樱会”丑闻担责　安倍秘书或被速判

2020年12月05日08:22  来源：新华网
 
原标题：为“赏樱会”丑闻担责　安倍秘书或被速判

　　日本《朝日新闻》4日报道，就前首相安倍晋三“赏樱会”丑闻，东京地方检察厅正考虑走简易程序，起诉两名承认违法的安倍公设秘书。

　　检方认定，包括安倍的公设第一秘书在内，两名嫌疑人没有如实申报“赏樱会”相关活动收支，“漏报”金额总计大约3000万日元（约合189万元人民币），违反《政治资金规正法》。两人承认“漏报”，但强调这些行为出自“个人决定”。检方因而决定走简易诉讼程序。

　　日本国会议员秘书分为公设秘书和私设秘书，前者薪酬由国家负担，任职期间享有公务员身份和待遇。每名议员可配三名公设秘书。安倍9月正式辞职后继续担任国会众议员。

　　按照日本法律，简易诉讼程序意味着被告不必经历完整的法院审理流程，可以快审快判，尽早结案。

　　路透社分析，尽管如此，针对“赏樱会”丑闻的调查仍难逃舆论关注，让安倍的继任者菅义伟承受压力。作为安倍执政时的内阁官房长官，菅义伟多次在国会为安倍辩护，称后者对违法行为不知情。他就任首相以来对在野党议员相关质询一直回避作答。

　　安倍方面未就《朝日新闻》报道作回应。共同社3日报道，东京检方准备在5日国会闭幕后就“赏樱会”调查向安倍本人询问情况，安倍当天对媒体表示“没听说”。

　　共同社先前报道，安倍支持者团体“安倍晋三后援会”由公设第一秘书担任代表，2013年至2019年在东京两家酒店举办“赏樱会”前夜晚宴。2015年至2019年，赴宴者所缴“会费”不足以支付晚宴实际费用，其差额由安倍名下的政治资金管理团体填补，但相关财务报告并未记录这些涉嫌违法的支出，收据疑似遭销毁。（沈敏）（新华社专特稿）

(责编：刘洁妍、杨牧)
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