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以色列针对阿联酋等国发布旅行警告

2020年12月05日08:22  来源：新华网
 
原标题：以色列针对阿联酋等国发布旅行警告

　　以色列政府3日以伊朗可能发动袭击报复核专家遇刺为由，敦促以色列公民避免前往阿拉伯联合酋长国、巴林等地。

　　以色列国家安全委员会在一份声明中建议本国公民近期避开阿联酋、巴林、伊拉克北部库尔德自治区、土耳其、阿塞拜疆、格鲁吉亚和非洲等旅行目的地。

　　声明称，鉴于伊朗特工最近和过去造成的“恐怖威胁”，“我们担心伊朗可能会以类似方式对待以色列（境外）目标”。

　　伊朗核物理学家穆赫辛·法赫里扎德11月27日在首都德黑兰附近遇刺身亡。尽管尚无任何组织或个人宣称制造此事，但伊朗认定袭击由以色列策划实施，并且幕后有美国身影。以色列对此未置可否。

　　法赫里扎德遇刺后，伊朗方面誓言为他复仇，扬言惩罚杀人凶手及幕后主使。法赫里扎德是伊朗国防部核计划负责人，也是伊朗伊斯兰革命卫队成员，被以色列总理本雅明·内塔尼亚胡“点过名”，在美国制裁名单上。

　　不过，美国伊朗问题特别代表埃里奥特·艾布拉姆斯3日说，伊朗方面不太可能在美国当选总统约瑟夫·拜登就职前发动报复，因为担心以后不能获得制裁松绑。拜登先前表示新政府将重回伊核协议的轨道，愿意与伊朗谈判。

　　艾布拉姆斯称，伊朗近年经济衰退，民生凋敝，急需美方放松制裁“喘口气”。在特朗普卸任前这段美国权力过渡期，伊朗方面不大可能动手。

　　以色列人本月晚些时候将迎来犹太传统节日光明节，不少人原本想赴阿联酋度假。美联社报道，阿联酋疫情不重，且不要求入境的以色列游客隔离，再加上两国关系刚正常化，迪拜等地成为以色列境外游新宠。

　　阿联酋和巴林9月与以色列签署关系正常化协议。阿联酋和以色列最近开通直航，落实免签待遇。

　　中东和非洲多国旅行社反映，阿联酋已经暂时停止签发新的旅游签证，可能是出于安全因素考虑。（新华社专特稿）王宏彬

(责编：刘洁妍、杨牧)
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