人民网>>国际

习近平主席特别代表王毅在新冠肺炎疫情问题特别联大上发表讲话

2020年12月05日05:26  来源：人民网－人民日报
 

　　据新华社北京12月4日电  美国东部时间12月3日（北京时间12月4日），习近平主席特别代表、国务委员兼外长王毅出席新冠肺炎疫情问题特别联大并发表题为《全球合作再动员  团结战疫再出发》的视频讲话。

　　王毅表示，当前新一轮疫情袭来，全球疫情防控进入攻坚阶段。我们要坚决遏制疫情蔓延。充分发挥科技的支撑作用，推进国际联防联控，减少疫情跨境传播。我们要加强团结合作。主要大国应当发挥表率作用，坚持走合作抗疫的正道。支持世界卫生组织发挥关键领导作用。我们要统筹推进疫情防控和经济社会发展。充分运用政府和市场两种力量，促进就业民生，增强发展韧性。我们要加大对发展中国家的帮扶。为脆弱群体提供更多人道主义援助。我们要营造良好的抗疫国际环境。应倾听国际社会普遍呼声，取消一切形式的单边制裁和其他单边强制措施。

　　王毅表示，在习近平主席领导下，中方始终坚持人民至上、生命至上理念，建立了疫情防控和经济社会发展中长期协调机制。中方还发起了新中国历史上最大规模的全球人道行动，开展了最大规模的“云上”抗疫交流活动，承担起全球抗疫物资最大供应国的责任。中方正加快推进疫苗Ⅲ期临床试验，研发完成并投入使用后将作为全球公共产品，积极向发展中国家提供，为构建人类卫生健康共同体作出贡献。


　　《 人民日报 》（ 2020年12月05日 03 版）
(责编：牛镛)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved