习近平主席特别代表王毅在新冠肺炎疫情问题特别联大上发表讲话

据新华社北京12月4日电 美国东部时间12月3日（北京时间12月4日），习近平主席特别代表、国务委员兼外长王毅出席新冠肺炎疫情问题特别联大并发表题为《全球合作再动员 团结战疫再出发》的视频讲话。

王毅表示，当前新一轮疫情袭来，全球疫情防控进入攻坚阶段。我们要坚决遏制疫情蔓延。充分发挥科技的支撑作用，推进国际联防联控，减少疫情跨境传播。我们要加强团结合作。主要大国应当发挥表率作用，坚持走合作抗疫的正道。支持世界卫生组织发挥关键领导作用。我们要统筹推进疫情防控和经济社会发展。充分运用政府和市场两种力量，促进就业民生，增强发展韧性。我们要加大对发展中国家的帮扶。为脆弱群体提供更多人道主义援助。我们要营造良好的抗疫国际环境。应倾听国际社会普遍呼声，取消一切形式的单边制裁和其他单边强制措施。

王毅表示，在习近平主席领导下，中方始终坚持人民至上、生命至上理念，建立了疫情防控和经济社会发展中长期协调机制。中方还发起了新中国历史上最大规模的全球人道行动，开展了最大规模的“云上”抗疫交流活动，承担起全球抗疫物资最大供应国的责任。中方正加快推进疫苗Ⅲ期临床试验，研发完成并投入使用后将作为全球公共产品，积极向发展中国家提供，为构建人类卫生健康共同体作出贡献。

《 人民日报 》（ 2020年12月05日 03 版）

(责编：牛镛)