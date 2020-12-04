习近平主席特别代表王毅在新冠肺炎疫情问题特别联大上发表讲话

中华人民共和国主席习近平特别代表、

国务委员兼外长 王毅

主席先生，

中国支持联合国大会就应对新冠肺炎疫情举行特别会议。希望各方聚焦主题，加强团结，扩大共识，携手合作再出发。

2020年是人类历史上极不平凡的一年。面对突如其来的新冠肺炎病毒，人类坚韧不拔，共克时艰，书写了波澜壮阔的历史画卷。新一轮疫情又向我们袭来，全球疫情防控进入攻坚阶段。

我们要坚决遏制疫情蔓延。要充分发挥科技的支撑作用，加强监测预警、追踪检测、救治隔离、信息分享，推进国际联防联控，减少疫情跨境传播。各国抗疫策略和重点可以有所差异，但都应尊重保护每一个生命，悉心救治每一位患者。疫苗是战胜新冠病毒的有力武器，应该坚守全球公共产品属性，确保在发展中国家的可及性和可负担性。

我们要加强团结合作。面对新冠病毒，世界上没有绝对安全的“世外桃园”。战胜疫情，需要各国同舟共济、携手努力。主要大国应当发挥表率作用，坚持走合作抗疫的正道。要把公共卫生安全置于国际议程的优先位置，完善公共卫生安全治理体系，增强应急反应能力。要加大对世界卫生组织的支持和投入，使其发挥关键领导作用。

我们要统筹推进疫情防控和经济社会发展。在疫情常态化背景下，我们必须做好与病毒长期斗争的准备，一手抓抗疫，一手抓生产。要充分运用政府和市场两种力量，促进就业民生，增强发展韧性。要利用疫情催生的新业态新模式，大力发展新兴产业，推动经济“绿色复苏”。要加强国际宏观经济政策协调，维护全球产业链供应链稳定。

我们要加大对发展中国家的帮扶。要继续同发展中国家加强抗疫经验分享、物资技术支持和药品疫苗合作，为脆弱群体提供更多人道主义援助。要加大对传染性疾病、公共卫生能力建设、粮食安全等领域的投入。世界银行、国际货币基金组织等要提供更多融资优惠，减轻发展中国家负担。

我们要营造良好的抗疫国际环境。冲突国家是当前全球抗疫的薄弱环节。冲突各方要积极响应古特雷斯秘书长提出的“全球停火倡议”，离开充满硝烟的战场，投身抗击疫情的前线。应该倾听国际社会的普遍呼声，取消一切形式的单边制裁和其他单边强制措施。

主席先生，

在习近平主席领导下，中国始终坚持人民至上、生命至上理念，采取了最全面、最严格、最彻底疫情防控措施，建立了疫情防控和经济社会发展中长期协调机制。我们还发起了新中国历史上最大规模的全球人道行动，开展了最大规模的“云上”抗疫交流活动，承担起全球抗疫物资最大供应国的责任。我们将继续向有需要的国家提供支持和帮助。我们正加快推进疫苗Ⅲ期临床试验，研发完成并投入使用后将作为全球公共产品，积极向发展中国家提供，为构建人类卫生健康共同体作出贡献！

主席先生，

冬天已经到了，春天并不遥远。让我们秉持人类命运共同体理念，以坚定的步伐走出人类历史上这段艰难时期，共同迎接胜利的曙光。

谢谢主席先生！

(责编：艾雯、燕勐)