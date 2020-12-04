综合消息：中东地区多国日增新冠病例过千

新华社贝鲁特12月3日电 综合新华社驻中东地区记者报道：中东地区新冠疫情持续严峻态势，多个国家2日新增确诊病例超过1000例，巴勒斯坦已连续3天单日新增超过2000例，伊朗2日新增逾1万例。除采取严厉防控措施以外，一些国家正积极寻求疫苗来对付新冠病毒。

据巴勒斯坦卫生部网站2日消息，该国过去24小时新增新冠确诊病例2188例，连续3天单日新增确诊超2000例，累计确诊103574例；新增死亡16例，累计死亡854例；新增治愈1051例，累计治愈79384例。为遏制疫情蔓延，总统阿巴斯2日晚发表电视讲话，宣布从3日起将紧急状态再延长一个月。这已是巴勒斯坦因新冠疫情第九次延长紧急状态。

以色列卫生部2日公布的数据显示，该国当天新增新冠确诊病例1357例，累计确诊339318例。以卫生部总干事赫齐·莱维当天表示，以色列的新冠发病率正快速升高，单日确诊病例有可能突破2000例，这将导致“以色列进入紧急状态，医院超负荷运转”。

伊朗卫生部2日表示，当天该国新增新冠确诊病例13621例，累计确诊989572例；新增死亡362例，累计死亡48990例；新增治愈10091例，累计治愈688054例；现存确诊病例252528例，其中重症病例5828例。

据土耳其卫生部官网2日消息，在过去24小时该国对183624人进行了新冠病毒检测，其中31923人的检测结果呈阳性，累计确诊700880例。

伊拉克卫生部2日发布的数据显示，该国当天新增新冠确诊病例1961例，累计确诊556728例。伊拉克总统萨利赫当天与卫生部长哈桑·塔米米讨论了当前伊拉克新冠疫情发展和防控措施，萨利赫承诺将与研发新冠疫苗的厂家和国家继续保持接触，确保伊拉克民众能用上新冠疫苗。

还有一些中东国家2日报告的新增确诊病例也超过千例。摩洛哥过去24小时新增新冠确诊病例4346例，累计确诊364190例；约旦新增确诊3591例，累计确诊227208例；黎巴嫩新增确诊1842例，累计确诊131256例；突尼斯新增确诊1303例，累计确诊98072例；阿联酋新增确诊1285例，累计确诊171434例。

科威特2日新增新冠确诊病例268例，累计确诊143260例。科威特政府当天表示，科威特一旦引入新冠疫苗，其国民和境内居住者都可自愿接种并且免费。

卡塔尔卫生部2日说，该国当天新增新冠确诊病例255例，累计确诊139256例，现存新冠病例2504例，其中包括239名重症患者。卫生部表示，检疫人员当天发现100人在公共场所未戴口罩，依照规定他们将受到惩处。卡塔尔内政部呼吁民众勿因疫情稍缓而放松防疫，应当严格遵守出门戴口罩等有关规定。

另外一些中东国家2日更新了新增和累计确诊病例数：阿尔及利亚新增确诊932例，累计确诊85084例；利比亚新增确诊670例，累计确诊84087例；沙特新增确诊249例，累计确诊357872例；阿曼新增确诊237例，累计确诊124145例；苏丹新增确诊209例，累计确诊18254例。（执笔记者：刘宗亚；参与记者：李良勇、潘晓菁、马意翀、苏小坡、涂一帆、熊思浩、冀泽、郑思远、陈斌杰、杨元勇、张淼、王薇、王峰、施洋、黄灵、尚昊）

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