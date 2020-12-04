商务部：对原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒发起反倾销调查为依法进行

新华社北京12月3日电（记者于佳欣、王雨萧）商务部新闻发言人高峰3日说，商务部对原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒进行的反倾销调查，是依照相关法律进行立案、调查的。中方将依法对本案继续进行调查，根据调查结果作出终裁，确定最终反倾销措施。

高峰在商务部当天举行的网上例行新闻发布会上表示，根据国内相关产业申请，2020年8月18日，商务部对原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒发起反倾销调查，并于2020年11月27日作出初裁，决定实施临时反倾销措施。根据《中华人民共和国反倾销条例》的规定，通常情况下，临时反倾销措施的实施期限为自实施之日起不超过4个月，特殊情况下，可以延长至9个月。

高峰说，商务部严格依照相关法律进行立案、调查，采取相关措施，充分保障各利害关系方的合法权利。欢迎包括澳方在内的各利害关系方依法继续参与后续调查程序。

发布会上，高峰还指出，对原产于澳大利亚进口大麦双反案是在收到国内相关产业申请后，依法发起的调查。在调查过程中，调查机关充分保障各方权利，广泛听取各方意见，给予各方充分的机会参与调查，客观、公平、公正地得出调查结论，并采取相应贸易救济措施。该案立案、调查、裁决等均依据中国相关法律进行。

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