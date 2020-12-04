约翰斯·霍普金斯大学：美国累计新冠确诊病例超1400万例  

新华社纽约12月3日电 美国约翰斯·霍普金斯大学3日发布的新冠疫情最新统计数据显示，美国累计确诊病例超过1400万例。

12月3日，在美国纽约，工作人员运送一名患者。美国约翰斯·霍普金斯大学3日发布的新冠疫情最新统计数据显示，美国累计确诊病例超过1400万例。新华社发（郭克 摄）

截至美国东部时间3日14时26分（北京时间4日3时26分），美国累计确诊病例14012378例，累计死亡病例274648例。美国是全球累计确诊病例数和累计死亡病例数最多的国家。

目前，美国累计确诊病例最多的州是加利福尼亚州，为1271722例；其次是得克萨斯州，为1270537例。佛罗里达州累计确诊病例超过101万例，伊利诺伊州超过75万例，纽约州超过66万例。累计确诊病例超过40万例的州还有佐治亚州、俄亥俄州、威斯康星州和密歇根州。

美国单日新增确诊病例数目前正快速攀升。11月3日以来，美国单日新增病例连续30天保持在10万例以上。数据显示，美国累计确诊病例于11月9日超过1000万例，11月15日超过1100万例，11月21日超过1200万例，11月27日超过1300万例，平均每6天新增100万确诊病例。

这些数据来自约翰斯·霍普金斯大学新冠病毒研究项目实时汇总的美国各地区数据。

12月3日，在美国纽约，救护车停在一家医院的急诊室外。新华社发（郭克 摄）

12月3日，在美国纽约，人们排队等待新冠检测。新华社发（郭克 摄）

12月3日，在美国纽约，存放新冠病亡者尸体的冷藏车停放在一处临时停尸场内。新华社发（郭克 摄）

12月3日，在美国纽约，工作人员运送一名患者。新华社发（郭克 摄）

12月3日，在美国纽约，工作人员运送一名患者。新华社发（郭克 摄）

12月3日，在美国纽约，一名女子指示前往新冠检测点的道路。新华社发（郭克 摄）

12月3日，在美国纽约，存放新冠病亡者尸体的冷藏车停放在一处临时停尸场内。新华社发（郭克 摄）

(责编：张信凤、燕勐)