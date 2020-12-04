俄罗斯青年大卫：搭建中俄文化交流之桥

大卫近照。

2014年“汉语桥·全球外国人汉语大会”全国总冠军、北京市旅游形象大使、《世界青年说》节目嘉宾……这些都是来自俄罗斯的罗维卫的头衔。相较于他的正式中文名字，他的另一个中文名“大卫”更被人所熟悉。

从2011年到中国读书算起，大卫在中国留学工作已近10年。他参加论坛、上节目、开公众号……为促进中俄文化交流尽己之力。

开公号促进中俄青年了解

“您正在收听的是——晚安卫。晚上好，亲爱的朋友们……下一个季节就是春天，它离我们不远了……”12月1日，大卫在自己的微信公众号“来自俄罗斯的大卫”发布了他用中俄双语录制的第1380夜的问候。

大卫在关于微信公号的简介中如是介绍自己——热爱中华文化的俄罗斯小哥，开设微信公号旨在分享多语言学习经验、留学趣事，进行跨文化交流及汉学交流。

大卫还记得，2017年1月，他在自己的微信公众号开了“晚安卫”，每天晚上以简短的语音分享自己的心情，并在结束时用中文和俄语和大家道一声“晚安”。谈起开设“晚安卫”的初衷，大卫坦言是为了回馈支持者。“我常从别人的分享中受益，但我没办法和身边的朋友以及粉丝，挨个去分享自己的想法，所以就开了‘晚安卫’。”大卫说。

在微信公号中，大卫除了向大家介绍自己的日常生活状态，也常回答粉丝朋友的一些语言学习困惑、提供一些可供借鉴的语言学习方法以及回答关于俄罗斯文化的问题。例如和大家分享如何将中文和俄语中的“了”进行对比学习，为大家讲述中俄两种语言中的系动词使用等。

感知中国传统文化

在中国的这些年，大卫在各种身份之间自由切换。作为来华留学生代表，他参加过金砖国家青年对话等活动；作为汉语学习的佼佼者，曾受邀担任《汉教英雄会》主持人、第十三届“汉语桥”世界中学生中文比赛评委等。

在第十九届“汉语桥”世界大学生中文比赛中，大卫还当了一次出题官，热爱书法的他给同学们带来了一道跟书法有关的考题。

尽管各种活动占用了大卫的不少时间，但他从未停下学习的步伐。在《中国诗词大会》《中华好诗词》等中国传统文化类节目竞赛中，他的表现令观众惊艳。

大卫注意到，近些年来，参加中国文化类综艺节目的外国朋友越来越多。“这说明大家不仅关注中国的经济发展，还对中国传统文化有兴趣。中国传统文化非常有魅力，值得投入其中，慢慢感知和体会。”大卫说。

推动中俄民间交流

如今，在不少中国年轻人的眼中，一口流利的中文、一手端正的毛笔字、一肚子“墨水”的大卫当得起“中俄民间交流使者”。

“这几年，虽然中俄两国关系友好发展，但中俄民间交流发展空间还很大。”大卫说，“两国的年轻人可以进一步了解，文化交流也可以开展得更加深入。”

大卫注意到，如今，中文在俄罗斯逐渐成为一种越来越流行的语言，然而俄罗斯年轻人对中国的电视、音乐的了解远远不够。“同样地，中国年轻人对俄罗斯当代的作家、电影等的了解也不够。”大卫如是说。

虽然在北京语言大学读本科期间，大卫曾成立过俄罗斯学生会，经常组织一些活动让中国小伙伴们更多地了解俄罗斯，但是大卫坦言，自己能做的还是有限，“中俄民间交流，还有很多事可做”。

从清华大学硕士毕业后，大卫也在考虑如何规划未来。他曾经想过读博深造，但是疫情打乱了计划。现在的他想要借此机会让自己停下来沉淀一段时间，为未来做好充足的准备。

(责编：艾雯、燕勐)