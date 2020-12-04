第八届中国侨界贡献奖在京颁发

本报电 （记者贾平凡）12月1日，中国侨联“第八届新侨创新创业成果交流活动”在人民大会堂隆重举行。

全国人大常委会副委员长白玛赤林，全国政协副主席万钢，中国侨联党组书记、主席万立骏，中国侨联副主席李卓彬，中国侨联党组成员、副主席隋军，中国科学院副院长、党组成员周琪，中国工程院党组成员、秘书长陈建峰，国家知识产权局党组成员、副局长廖涛，中国科协党组成员、书记处书记宋军，人力资源和社会保障部专业技术人员管理司副司长刘冬梅等出席活动，并为“中国侨界贡献奖”获得者代表颁奖。来自全国省级、副省级侨联负责人和经科工作负责人，“中国侨界贡献奖”获奖者等约240人参加了活动。

会上，万立骏表示，海内外侨界人才是我国科技创新的一支重要力量。改革开放特别是进入新世纪以来，一大批海外学子学成归国，奋斗在科研一线，活跃在产业前沿，为推动中国科技发展和经济转型升级作出了积极贡献。中国侨联积极贯彻创新驱动发展战略，着力推进“创业中华”品牌建设，着力壮大侨界人才队伍，着力为侨界人才提供服务，着力打造创新创业平台，为推动新侨创新创业做了大量工作，取得积极成效。

万立骏对未来推动新侨创新创业工作提出三点希望：一是侨界人才要紧盯国际前沿，心怀国之大者，在加快科技自立自强、建设科技强国中彰显独特优势。二是侨界人才要着眼现实需求，服务国家建设，在构建新发展格局、推动高质量发展中展现担当作为。三是各级侨联组织要以实际行动贯彻落实习近平总书记重要讲话、重要指示精神，在贯彻新发展理念、服务新侨创新创业中作出新的贡献。

据介绍，“中国侨界贡献奖”由中国侨联于2003年设立，每两年评比一次，在中央组织部、人力资源和社会保障部、中国科学院、中国科协等单位的支持下，至今已成功举办八届。今年的第八届“中国侨界贡献奖”共表彰获奖者125名，其中，一等奖59名，二等奖66名。

本届贡献奖突出侨界人才在科研攻关和科技创新方面取得的成就，专业领域涵盖了物理、化学、生物、天文、医学、教育、经济、人工智能、电子通信、地球科学、海洋工程等30多个门类。获奖者中具有博士及以上学位的占比84%，其中包括6名中科院院士及多名国家级人才工程入选者。这次表彰人选由各省级侨联推荐，北京市侨联等获得“优秀组织工作奖”。

颁奖后，随即在人民大会堂举行了“科技创新 赋能发展”主题论坛。“中国侨界贡献奖”一等奖获得者、国家纳米科学中心主任、中科院院士赵宇亮和“中国侨界贡献奖”一等奖获得者、中国科学院沈阳自动化研究所研究室总工程师刘开周分别作了《让思想涌浪 让科技绽放》和《坚持科技创新 建设海洋强国》的主题报告。

当天下午，“优秀侨创成果展示交流活动”在首都大酒店举办。

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