外贸显现更多趋稳信号

本报北京12月3日电 （记者王俊岭）今天，商务部举行例行新闻发布会，公布外贸领域的一些最新数据。这些数据传递出外贸趋稳的积极信号。

据商务部新闻发言人高峰介绍，今年以来，受新冠肺炎疫情等因素叠加影响，我国服务贸易规模有所下降，目前已呈现趋稳态势，服务出口表现明显好于进口，贸易逆差减少，知识密集型服务贸易占比提高。最新数据显示，1—10月，我国服务进出口总额37257.8亿元人民币，同比下降16.1%。具体来看，当前服务贸易主要有以下特点：

一是服务贸易逆差进一步减少。1—10月，我国服务出口15489.5亿元，下降1.8%；进口21768.3亿元，下降23.9%。服务出口降幅小于进口22.1个百分点，带动服务贸易逆差下降51.1%至6278.8亿元，同比减少6569.4亿元。

二是知识密集型服务贸易逆势增长。1—10月，我国知识密集型服务进出口16390.3亿元，增长8.3%，占服务进出口总额的比重达到44.0%，提升9.9个百分点。其中，知识密集型服务出口8609.4亿元，增长8.2%，占服务出口总额的比重达到55.6%，提升5.1个百分点。出口增长较快的领域是知识产权使用费、保险服务、电信计算机和信息服务。知识密集型服务进口7780.9亿元，增长8.4%，占服务进口总额的比重达到35.7%，提升10.7个百分点。进口增长较快的领域是金融服务、电信计算机和信息服务、保险服务。

三是旅行服务进出口明显下降。新冠肺炎疫情对世界范围内旅行服务进出口造成严重影响。1—10月，我国旅行服务进出口8732.8亿元，下降47.1%，其中出口下降48.5%，进口下降46.9%。剔除旅行服务，1—10月我国服务进出口增长2.3%，其中出口增长4.8%，进口与去年同期基本持平。

与此同时，自贸试验区的表现也十分抢眼。

最新数据显示，今年1—10月，前18家自贸试验区进出口总额达3.8万亿元人民币，占全国的14.8%；其中，浙江、河南、四川自贸试验区增速亮眼，进出口分别同比增长80.5%、52.9%和38.3%。前18家自贸试验区实际利用外资1310.1亿元人民币，占全国的16.4%；其中，海南、福建、上海自贸试验区增速显著，实际利用外资分别同比增长49.8%、46.5%、39.4%。

“今年以来，各自贸试验区积极克服新冠肺炎疫情影响，继续改革创新、大胆探索，营商环境持续优化，有效激发市场活力，尤其是在稳外贸稳外资方面作出了积极贡献。”高峰说。

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