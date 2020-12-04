新加坡率先批准出售实验室培养肉

新加坡批准美国初创企业Eat Just公司在新加坡出售实验室培养的鸡肉，成为全球第一个批准出售实验室培养肉的国家。

上述鸡肉由鸡细胞培养而成。Eat Just公司说，根据新加坡食品局的规定，公司的“人造鸡肉”产品可用作鸡米花原料。

美国有线电视新闻网（CNN）2日援引Eat Just首席执行官乔希·蒂特里克的话报道，“人造鸡肉”将首先登上新加坡一家饭店的餐桌，计划进入新加坡更多餐饮和零售实体。

蒂特里克说：“我们已经吃了成百上千年的肉，总是需要宰杀动物才能吃肉，直到现在。”

Eat Just公司说，“人造鸡肉”在生物反应器中培养而成，含有高蛋白和丰富矿物质，将冠以“Good Meat”品牌。

蒂特里克说，Eat Just公司在新加坡和美国加利福尼亚州都有制造中心，但仅在新加坡获准销售。他希望能把“人造肉”销售至美国和西欧，包括“人造牛肉”。

业内人士说，新加坡政府大力支持这一行业。新加坡政府将划拨超过1亿美元用于支持食品研究项目，涉及都市农业、“人造肉”和微生物蛋白质等。新加坡计划到2030年能自给自足超过30%的食品需求。

美国消费者新闻与商业频道（CNBC）今年9月提供的数据显示，新加坡90%的食品依赖进口，易受食品短缺和价格波动影响。新冠疫情在新加坡蔓延初期，民众囤积食品加剧这一情况。

疫情干扰全球农业供应链，使新加坡食品供应面临更大风险。由于防疫措施限制物流速度，蔬菜等易变质食品从农场到超市的送货时间更长。

除实验室培养肉外，基于植物蛋白的肉类替代品同样大行其道。例如，Impossible Foods公司确保获得大约5亿美元融资，主要来自亚洲投资人。（卜晓明）（新华社专特稿）

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