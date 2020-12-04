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“为世界经济复苏增添动力”

——访沙特阿拉伯《祖国报》专栏作家贾迈勒

本报驻埃及记者  周  輖

2020年12月04日05:16  来源：人民网－人民日报
 

　　“中国率先控制住疫情，经济实现正增长，提振了各国经济复苏和发展的信心。”沙特阿拉伯主流媒体《祖国报》专栏作家贾迈勒·阿比里德在接受本报记者采访时表示，二十国集团领导人第十五次峰会近日以视频方式举行，与会各方充分交换意见、凝聚共识，发出深化多边合作的声音，中国发挥的作用获得积极评价。

　　“面对突如其来的新冠肺炎疫情，中国同各国携手合作、共克时艰，向沙特等多个国家提供援助、分享经验，为全球抗疫贡献了智慧和力量。”贾迈勒认为，无论是抗击疫情还是经贸合作，中国始终是多边主义的践行者和捍卫者，以实际行动推动构建人类命运共同体。

　　当前保护主义、单边主义持续蔓延，世界经济受到严重冲击，国际形势面临诸多不稳定不确定因素。贾迈勒认为，中国积极发挥作用，促进国际合作。共建“一带一路”为包括阿拉伯国家在内的世界各国带来发展红利。贾迈勒说：“中国提出的一系列重要倡议主张，有力提振国际市场信心，为世界经济复苏增添动力。”

　　今年是中国和沙特建交30周年。贾迈勒表示，近年来，沙中两国在贸易、投资、工业等领域开展了多项合作，取得了丰硕成果。沙特“2030愿景”将数字化和人工智能等列为重要内容。中国在相关领域拥有先进技术和经验，期待两国继续深化相关合作，谱写互利共赢新篇章。

　　（本报开罗12月3日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年12月04日 03 版）
(责编：牛镛)
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