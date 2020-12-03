构建铁路国际运输大通道

中国国家铁路集团有限公司副总经理王同军出席2020澜沧江-湄公河合作媒体云峰会并致辞（人民网记者 于凯摄）

自2016年以来，澜湄合作实现快速发展。在这一合作机制下，人民日报社主办的澜湄合作媒体峰会为流域各国媒体及社会各界交流互鉴、增进理解提供了重要平台。今年的媒体峰会采用线上线下相结合的方式，契合了当前澜湄合作的热点和发展需要，为进一步深化务实合作、共同应对疫情、推动社会经济复苏营造了良好氛围。

铁路作为互联互通的重要基础设施，对加快国际人员往来和物资流通，带动沿线经济社会发展发挥着重要作用。国铁集团高度重视澜湄合作机制内铁路合作，与相关国家一起积极推进区域内铁路互联互通，造福澜湄各国人民。经过努力，本区域内重要铁路项目和运输合作成效显著。一是既有项目取得重大进展。二是泛亚铁路通道相关项目前期工作取得阶段性成果。三是口岸运输发展迈上新台阶。

今年8月，国铁集团对外正式发布了《新时代交通强国铁路先行规划纲要》，明确提出要积极推进与周边国家铁路基础设施互联互通，构建互联周边、联通亚欧、辐射“一带一路”的铁路国际运输大通道。下一步，国铁集团将认真落实规划纲要，为提升澜湄地区基础设施和互联互通水平作出积极贡献。

（来源：人民日报）

(责编：崔越、燕勐)