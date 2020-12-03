中国宋基会启动“鄂尔多斯温暖专项基金”

人民网讯 12月2日，中国宋庆龄基金会“鄂尔多斯温暖专项基金”启动仪式在北京宋庆龄同志故居举行。中国宋庆龄基金会副主席井顿泉出席活动并颁发荣誉证书和共襄善举杯。

今年是极不平凡的一年。面对突如其来的新冠肺炎疫情，党中央团结带领全国各族人民，风雨同舟、众志成城，进行了一场惊心动魄的抗疫大战，取得抗击新冠肺炎疫情斗争重大战略成果。尤其是广大医务人员白衣为甲、逆行出征，舍生忘死挽救生命。

中国宋庆龄基金会基金部部长宋健表示，希望中国宋庆龄基金会“鄂尔多斯温暖专项基金”为中国公益事业发展助力，为“培养担当民族复兴大任的时代新人”，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出更大的贡献。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司党委书记鲁卫东表示，中国宋庆龄基金会“鄂尔多斯温暖专项基金”，将长期、有规划地向这些为国家和人民做出重大贡献的医护人员和公职人员的家庭提供帮助，以最大的诚意和努力，给抗疫英雄的家属及其子女送去温暖和帮助。

来自抗疫一线的武汉大学中南医院检验科的段勇威，在仪式上分享了自己在抗疫期间的亲身经历和心路历程。在抗疫最前线，在最危险的地方、最艰难的时刻，白衣天使们用实际行动深刻诠释了伟大的抗疫精神。英雄们的奉献精神让我们动容，更激励我们前行。

“鄂尔多斯温暖专项基金”计划向湖北地区因新冠肺炎疫情殉职人员的子女提供长期的成长关爱和教育资助，包括从现在开始到大学毕业每年的温暖关爱教育资助金，同时针对表现优秀以及立志学医的孩子设立奖学金。

(责编：李婷(实习生)、常红)