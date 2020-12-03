维护知识产权领域的国家安全（望海楼）

11月30日下午，中共中央政治局就加强我国知识产权保护工作举行第二十五次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，知识产权保护工作关系国家治理体系和治理能力现代化，关系高质量发展，关系人民生活幸福，关系国家对外开放大局，关系国家安全。

保护知识产权就是保护创新。当前，我国正在从知识产权引进大国向知识产权创造大国转变，知识产权工作正在从追求数量向提高质量转变。创新是引领发展的第一动力，设立知识产权制度的目的是保护和激励创新，而不是制造甚至扩大科技鸿沟。近年来，我国知识产权保护效果、运用效益和国际影响力不断提升，国家知识产权战略深入实施，知识产权制度更加完善，知识产权强国建设稳步推进，但知识产权优势“西强我弱”的格局尚未根本改变。我们要认清我国知识产权保护工作的形势和任务，总结成绩，查找不足，提高对知识产权保护工作重要性的认识，从加强知识产权保护工作方面，为贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展提供有力保障。

加强维护知识产权领域国家安全。知识产权保护工作关系国家安全。当今世界正经历百年未有之大变局，随着全球政治经济环境变化，有的国家大搞单边主义、保护主义，利用科技优势、知识产权优势等破坏国际循环，加剧逆全球化趋势，威胁他国安全。知识产权优势是当今经济全球化条件下国际竞争中日益重要的优势，知识产权作为一种科技成果产权的分配制度，对一国的科技安全、经济安全以及其他许多领域的安全和利益问题都产生日益重要的影响。近年来，我国在全球知识产权治理中的地位不断提升，但在话语权和主导权上还处于相对弱势地位，我国很多领域的自主知识产权和技术安全、很多经济主体稳定地获得全球技术资源的能力遭受现实威胁。新发展阶段，我国要加强维护知识产权领域的国家安全。要加强事关国家安全的关键核心技术的自主研发和保护，依法管理涉及国家安全的知识产权对外转让行为。要完善知识产权反垄断、公平竞争相关法律法规和政策措施，形成正当有力的制约手段。要推进我国知识产权有关法律规定域外适用，完善跨境司法协作安排。要形成高效的国际知识产权风险预警和应急机制，建设知识产权涉外风险防控体系。

走中国特色知识产权发展之路。我国知识产权保护工作，新中国成立后不久就开始了。党的十八大以来，党中央把知识产权保护工作摆在更加突出的位置，部署推动了一系列改革，出台了一系列重大政策、行动、规划，实行严格的知识产权保护制度，坚决依法惩处侵犯合法权益特别是侵犯知识产权行为，知识产权保护工作取得了历史性成就，全社会尊重和保护知识产权的意识明显提升。新发展阶段，我们要全面加强知识产权保护工作。要加强知识产权保护工作顶层设计，提高知识产权保护工作法治化水平，强化知识产权全链条保护，深化知识产权保护工作体制机制改革，统筹推进知识产权领域国际合作和竞争，坚决走中国特色知识产权发展之路。

（作者为桂林电子科技大学马克思主义学院教授）

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