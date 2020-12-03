澳前驻联合国官员质问“为何针对中国”？

图为澳总理内阁部前主管约翰·梅纳杜(John Menadue)创立的政策博客

海外网12月2日电澳大利亚前驻联合国官员卡文·霍格（Cavan Hogue）12月2日在澳媒上以《大象和老鼠》（The elephant and the mouse）为题发表评论文章指出，与中国发生争端，澳大利亚一定会输。可以预见的是，澳大利亚的政客和媒体会表现出歇斯底里的狂热，美国和英国公开站队澳大利亚足以说明，澳大利亚的主权实际上已经被背后操控。

文章摘编如下：

与中国发生争端，澳大利亚一定会输，不管我们对此有再多批评声音也不能改变事实。必须改变冲动的强硬外交政策转而冷静面对事实，澳大利亚需要思考的是，为什么会与中国产生摩擦？澳大利亚现在应该怎么办？

对于中国外交部发言人推特发布的有关内容，大家想必可能只会当做卡通漫画，而不是自我评断内容的真实性。可以预见的是，澳大利亚的政客和媒体会表现出歇斯底里的狂热，他们叫嚣捍卫主权，但并没有说明将如何捍卫。美国和英国公开站队澳大利亚足以说明，澳大利亚的主权实际上已经被背后操控。

正如很多人所指出的那样，在与中国的任何冲突中，澳大利亚都将不可避免成为失败者，我们或许不能接受，但是更也不能蒙起头来对此视而不见。

澳大利亚一直以来毫无必要地排挤中国，从失去理智地尝试开始，试图通过调查新冠病毒的起源来取悦美国政府，这些已经众所周知。除此之外，澳大利亚还实施了一系列明显针对中国和中国公司的所谓“国家安全”措施，还对中国香港、新疆等问题采取强硬态度，却选择性忽视其它国家存在的问题。

为什么澳大利亚要针对中国？美国只会口头上支持澳大利亚，继续鼓吹澳大利亚支持美国干涉中国事务，仅此而已。

太多的澳大利亚记者和政客并不了解澳大利亚以外的世界，我更希望让更有资格的人来评判中澳关系。你真的认为中国会在意澳大利亚吗？如果我是中国人，我不会把来自澳大利亚的批评当回事，而且看起来中国人确实不在意。我曾经在大学里跨文化传播学院授课，其中基本课程内容就是，无论你是否接受，你都必须了解其它文化，而不是根据自己的文化来理解别人所说的话或者所做的事。

我们应该怎么做？我们如何做会对中国产生影响？中国如何看待中澳关系？一味指责中国毫无意义，澳大利亚不要自欺欺人，因为澳大利亚需要中国和中国需要澳大利亚一样。我们需要更加了解中国、更加冷静地面对现实，而不是无脑捶胸顿足；我们不应该冲动，所需要的是理性思维。（海外网 朱惠悦）

(责编：牛镛)