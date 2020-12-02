习近平向“声援巴勒斯坦人民国际日”纪念大会致贺电

新华社北京12月2日电 12月1日，联合国举行“声援巴勒斯坦人民国际日”纪念大会，国家主席习近平向大会致贺电。

习近平在贺电中指出，巴勒斯坦问题作为中东根源性问题，关乎地区和平稳定，关乎国际公平正义，关乎人类良知道义。实现巴勒斯坦与以色列比邻而居、和平共处，不仅是巴以人民世代梦想，也是地区各国人民和国际社会的殷切期望。国际社会应该坚持“两国方案”的正确方向，以联合国有关决议、“土地换和平”原则等国际共识为基础，努力推动中东和平进程。当前形势下，应该更多关注新冠肺炎疫情对巴勒斯坦造成的严峻挑战，帮助巴勒斯坦人民抗击疫情。

习近平强调，中国高度关注巴勒斯坦问题，始终秉持国际公理和道义，支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利的正义事业，支持有利于推动巴勒斯坦问题和平解决的努力。疫情暴发以来，中国通过多双边渠道向巴方提供多批抗疫援助。作为巴勒斯坦的好朋友，中国将继续提供力所能及的帮助。作为安理会常任理事国和负责任的大国，中国愿继续同国际社会一道，为早日实现巴勒斯坦问题的全面、公正、持久解决作出不懈努力，为早日实现中东地区的和平、稳定与发展作出积极贡献。

《 人民日报 》（ 2020年12月02日 01 版）

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