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蒙古国新冠确诊病例逾800 本土患者的密接者全被隔离

2020年12月02日08:58  来源：新华网
 

新华社乌兰巴托12月1日电（记者阿斯钢 苏力雅）蒙古国卫生部12月1日通报说，过去24小时该国新增新冠确诊病例10例，累计确诊801例，所有本土新冠患者的密切接触者已被全部隔离。

依据这份通报，自今年3月份蒙古国境内发现首例新冠确诊病例以来，累计确诊本土病例369例；累计治愈本土及输入病例358例；无死亡病例。12月1日共有12116人接受新冠病毒检测，累计检测180735人。

蒙古国卫生部公共关系和监测司司长娜仁格日乐1日表示，卫生部门已调查清楚所有本土新冠患者的密切接触者，这4179名密切接触者均已先后被隔离观察。蒙古国国家传染病研究中心监测室主任安巴色勒玛1日介绍说，当天新增的新冠确诊病例，均为此前确诊患者的密切接触者和处于隔离观察的复检者。

截至1日，在本土确诊病例中，首都乌兰巴托确诊84例，色楞格省确诊180例，达尔汗乌拉省确诊44例，戈壁苏木贝尔省确诊4例，鄂尔浑省确诊22例，东戈壁省确诊21例，后杭爱省确诊3例。此外还包括11名感染新冠病毒的蒙古国国家传染病研究中心医护人员。

为遏制新冠疫情，蒙古国自11月12日6时起进入全民警戒状态。蒙古国政府11月29日决定，自12月1日起在全国因地制宜实施不同级别警戒状态。其中在本土确诊病例相对集中的乌兰巴托市、色楞格省以及近期首次报告本土确诊病例的后杭爱省，全民警戒状态将持续到12月11日6时。

(责编：艾雯、燕勐)
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