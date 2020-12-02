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修复太贵！美军失火两栖舰将退役报废

2020年12月02日08:16  来源：新华网
 

美国海军11月30日宣布，两栖攻击舰“好人理查德”号因火灾损毁严重，将退役并作报废处理。

“好人理查德”号7月12日在加利福尼亚州圣迭戈基地发生火灾，火势持续4天才被扑灭。这是美海军历史上损失最严重的火灾之一，起火原因仍在调查中。

海军部长肯尼斯·布雷思韦特在一份声明中说，全面评估多项处理方案后，“我们认为修复军舰在财政上不负责任”。

军方估计，修复军舰将花费25亿到32亿美元，耗时5到7年，60%的舰体需要更换；改造军舰，如改造成医院船，花费将超过10亿美元，比造一艘同型号新舰还贵。相比之下，报废处理只需花费3000万美元，耗时9到12个月。

“好人理查德”号1998年服役，满载排水量4.05万吨，可搭载2000余名海军陆战队员及相应武器装备。当时造价约7.5亿美元，按照美国有限电视新闻网的说法，相当于现在的12亿美元。这艘两栖舰参与多次军事行动，2018年起在圣迭戈基地接受重大升级改造，以适配海军陆战队F-35B型短距/垂直起降战机。

“好人理查德”号的命名是向美国开国元勋本杰明·富兰克林致敬。后者以“穷人理查德”或“理查德·桑德斯”为笔名编写箴言集《穷理查年鉴》，深受读者喜爱。（缪培源）【新华社微特稿】

(责编：艾雯、燕勐)
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