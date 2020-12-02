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联合国：2021年全球将有2.35亿人需要人道主义援助和保护

2020年12月02日07:55  来源：新华网
 

新华社联合国12月1日电（记者王建刚）联合国负责人道主义事务的副秘书长洛科克1日说，2021年全球将有创纪录的2.35亿人需要人道主义援助和保护，与今年相比增加近40%。

洛科克表示，这一增幅“几乎完全由新冠疫情所致”。联合国明年必须募集350亿美元，才能满足这一庞大的人道主义需求。他表示，新冠疫情使得本就深受冲突、大规模流离失所以及气候变化冲击之苦的脆弱群体雪上加霜。此外，多个国家发生饥荒的风险正在加大。

联合国1日发布《2021年全球人道主义状况概览》。洛科克说，该报告“反映了新冠疫情给世界上最脆弱和最不稳定国家所造成的严重破坏”。

洛科克表示，新冠疫情使数百万人陷入贫困，“导致人道主义需求剧增”，人道主义工作者急需获得资金“以避免饥荒、战胜贫困，并让儿童获得免疫和教育”。联合国中央应急基金也将拨出专款，应对妇女和女童在疫情期间所遭遇的暴力增加问题。

洛科克说，气候变化和全球变暖进一步加剧了脆弱人口的苦难，是促使2021年人道主义需求前景“如此不容乐观的”又一大原因。受气候变化冲击影响最大的，往往是那些本就存在严重人道主义危机的国家。此外，此前相对和平的地区发生了新的冲突，旷日持久和新近爆发的武装冲突也引发了人道主义需求的增加。

洛科克强调，除了为处在危机之中的社区提供援助之外，联合国的一个工作重点将是预防行动，其中包括今年2月新冠疫情暴发不久向世界卫生组织提供的一笔现金资助，以帮助确保贫困国家能够获得抗击疫情所需的个人防护用品。与传统的灾后救援相比，此类“未雨绸缪”的做法能够使人道主义应对行动变得更加经济和高效，同时显著减少百姓的苦难。

洛科克说，2021年全球所面临的人道主义挑战前所未有。“如果2021年能在不发生大饥荒的情况下安然度过，那将是一项巨大的成就。”

(责编：艾雯、燕勐)
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