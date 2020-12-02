中国—联合国和平与发展基金彰显大国担当（大使随笔）

今年9月，习近平主席出席联合国成立75周年系列高级别会议，并发表一系列重要讲话，宣布了多项重大倡议和举措，体现了当前形势下中国对联合国工作和多边主义的大力支持，引发热烈反响。习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上宣布，中国—联合国和平与发展基金将在2025年到期后延期5年。各方对此高度关注，对中国—联合国和平与发展基金给予充分肯定和赞许，更存殷切期待和厚望。

中国—联合国和平与发展基金是习近平主席2015年出席联合国成立70周年系列峰会期间宣布设立的，是中国首次通过基金方式支持联合国工作，搭建了中国与联合国务实合作的新平台。基金从设立到开花结果，取得了可圈可点的成绩，彰显了中国的创新精神和大国担当。

基金有力维护了多边主义。中国政府过去5年累计向基金注资1亿美元，展现了坚定不移的政治决心和实实在在的持续投入，给联合国以极大鼓舞和支持。在中国与联合国密切合作下，基金择优支持了和平与安全和发展领域的95个项目，惠及亚洲、非洲、拉丁美洲和大洋洲100多个国家和地区，以实际行动和扎实成果维护了多边主义，捍卫了联合国的中心地位和领导作用。

基金有力支持了联合国重大议程。基金项目紧紧围绕维持和平、预防性外交、反恐、减贫、难民和移民、落实联合国2030年可持续发展议程等开展，丰富了联合国机构支持会员国的工具箱，推动了联合国多项重大议程的实施。基金支持的维和人员安全和能力建设项目、联合国马里稳定团项目、阿富汗青少年难民谋生能力等项目使数千人次受益，并推动了重要领域的国际合作。

基金有力推动了非洲和平与安全和发展事业。中国—联合国和平与发展基金始终将非洲和平与安全和发展事业作为资助重点。“快速反应体系项目”在执行期间支持了联合国21项斡旋行动，其中53%在非洲。基金还资助了10个同非洲和平与安全直接相关的项目，支持非洲国家和平与安全领域重点工作，覆盖非洲所有次区域，促进了联合国与非盟合作，进一步巩固了中非传统友谊。

基金有力促进了可持续发展目标的落实。联合国2030年可持续发展议程是当前联合国在经济发展领域的重要工作，中方提出的“一带一路”倡议对落实可持续发展目标具有重要促进作用。基金进一步将中国理念转化为方案行动，支持了10个与共建“一带一路”直接相关的重点项目，并将共建“一带一路”参与国家作为优先支持对象，为共建“一带一路”添砖加瓦。

今年是联合国成立75周年，也是中国—联合国和平与发展基金宣布设立5周年。我们将与联合国秘书处共同举办基金设立5周年“成就与展望”视频研讨会，与联合国有关机构、项目参与方、受益国共同梳理过去成绩，展望未来工作，不断开拓基金管理工作新局面。我们将在总结前期工作的基础上，推动基金打造更多高质量项目，为联合国在和平与安全和发展领域的工作作出更大贡献。

习近平主席在出席第七十五届联合国大会一般性辩论时指出，中国将继续做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。作为中国政府支持联合国工作的品牌工程，基金将坚定维护联合国权威和作用，捍卫多边主义，推动世界经济复苏。中国愿与联合国和其他会员国一道，努力建设一个持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界，共同构建人类命运共同体。

（作者为中国常驻联合国代表、特命全权大使）

《 人民日报 》（ 2020年12月02日 03 版）

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