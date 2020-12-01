中国侨联“第八届新侨创新创业成果交流活动”在京举行

人民网北京12月1日电（于洋）中国侨联“第八届新侨创新创业成果交流活动”12月1日上午，在人民大会堂小礼堂隆重举行。全国人大常委会副委员长白玛赤林，全国政协副主席万钢，中国侨联党组书记、主席万立骏，中国侨联副主席李卓彬， 中国侨联党组成员、副主席隋军等出席活动，并为“中国侨界贡献奖”获得者代表颁奖。

万立骏在会上表示，海内外侨界人才是我国科技创新的一支重要力量，为推动我国科技发展和经济转型升级作出了积极贡献。中国侨联积极贯彻创新驱动发展战略，着力推进“创业中华”品牌建设，着力壮大侨界人才队伍，着力为侨界人才提供服务，着力打造创新创业平台，为推动新侨创新创业做了大量工作，取得积极成效。

据了解，“中国侨界贡献奖”由中国侨联于2003年设立，每两年评比1次，在中央组织部、人力资源和社会保障部、中国科学院、中国科协等单位的支持下，至今已成功举办八届。 “中国侨界贡献奖”的设立，对于激励侨界人才立足本职、建功立业、报效国家发挥了重要推动作用。

今年的第八届“中国侨界贡献奖”共表彰获奖者125名，其中，一等奖59名，二等奖66名。获奖者中具有博士及以上学位的占比84%，其中包括6名中科院院士及多名国家级人才工程入选者。表彰由各省级侨联推荐，北京市侨联等获得“优秀组织工作奖”。

本届贡献奖突出侨界人才在科研攻关和科技创新方面取得的成就，专业领域涵盖了物理、化学、生物、天文、医学、教育、经济、人工智能、电子通信、地球科学、海洋工程等30多个门类。

颁奖之后举行了“科技创新 赋能发展”主题论坛。“中国侨界贡献奖”一等奖获得者、国家纳米科学中心主任、中科院院士赵宇亮和“中国侨界贡献奖”一等奖获得者、中国科学院沈阳自动化研究所研究室总工程师刘开周分别作了主题报告。

在当天下午举办的“优秀侨创成果展示交流活动”中， 9位获奖者从不同领域、不同专业介绍了各自成果，充分展现了侨界人才积极响应国家创新驱动发展战略，在坚持科技创新、推动高质量发展方面所作出的积极贡献。

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