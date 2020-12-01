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中国代表：国际社会应坚决反对单边主义行径

2020年12月01日10:06  来源：新华网
 

新华社维也纳11月30日电（记者于涛）中国常驻维也纳联合国和其他国际组织代表王群大使11月30日出席“新冠肺炎疫情下的单边制裁措施及其影响”视频研讨会，呼吁国际社会抵制单边主义逆流和单边制裁措施等倒行逆施行径，共同发出强有力的反对声音，进一步凝聚起维护多边主义和国际公平正义的强大共识。

本次研讨会由伊朗、古巴、委内瑞拉三国常驻维也纳联合国代表团倡议举办，中国、俄罗斯、巴基斯坦、菲律宾、越南、南非、白俄罗斯等40个国家大使出席，近20个国家代表在会上发言。

王群在发言中表示，单边制裁措施是美国对外政策中欺凌别国的一个基本工具，面对全球疫情，美国非但没有收敛，反而变本加厉，不断扩大单边制裁措施实施范围，强化执行力度，在错误道路上越走越远。疫情之下，美国单边制裁措施的影响更显恶劣、更具危害性。它使有关国家经济雪上加霜，削弱其获取必要抗疫资源的能力，侵犯相关国家基本人权；它损害全球经济治理，延缓世界经济复苏进程，损害国际团结，也破坏公平正义和国际法治。

王群指出，面对疫情，国际社会更要精诚合作、互帮互助。中方坚持推动以团结取代分歧，以理性消除偏见，凝聚起各国携手抗疫的最大气力。中方将以人类卫生健康共同体理念为指引，努力让疫苗成为各国特别是发展中国家人民用得上、用得起的公共产品。

会议结束后发表联合公报，批评有关国家采取单边制裁措施违反国际法，严重背离国际关系基本准则；强调疫情当前，各方应加强团结抛开分歧，集中精力投入抗疫；呼吁各方坚持走多边主义道路，维护以联合国为核心的国际体系。

(责编：艾雯、燕勐)
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