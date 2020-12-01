世卫警告抗疟疾无进步 病亡人数或因新冠攀升

世界卫生组织11月30日警告，从2016年到2019年全球患疟疾和因疟疾死亡的人数未能显著减少，今年疟疾致死病例数可能因新冠疫情占用医疗服务资源而攀升。在非洲贫困地区，增加的疟疾死亡病例甚至可能多于当地新冠病亡人数。

世卫组织当天发布的《2020全球疟疾报告》显示，2019年全球报告2.29亿例疟疾病例，自2016年以来基本保持同一水平；病亡人数一度迅速下降，而去年估算逾40.9万人死于疟疾，与2018年的41.1万相比无显著变化，大多数是非洲最贫穷地区的婴幼儿，而新冠疫情“几乎必然”推高今年的数字。

世卫组织抗疟疾项目主管佩德罗·埃尔松索在记者会上说：“我们估计，根据医疗服务（因新冠）受影响的程度不同……非洲撒哈拉沙漠以南地区因疟疾死亡人数（今年）可能多出2万至10万，大部分是幼儿。那些额外的疟疾死亡病例很有可能超过直接因新冠死亡的病例。”

报告说，许多国家努力克服新冠疫情带来的挑战，控制疟疾病例不升高，但“很难保证实现在一代人时间内全世界消灭疟疾的长期目标”。

全球防治艾滋病、结核病和疟疾基金会执行总监彼得·桑兹说，世卫报告“极其及时”，因为全球医卫系统、媒体和政界当前聚焦新冠疫情，对疟疾关注极少。“而且要提醒大家，这是一个我们懂得如何摆脱的疾病。”

疟疾由蚊虫传播，90%以上疟疾病例在非洲。非洲国家领导人2000年承诺在10年内将疟疾死亡病例减半，迄今成功将每年疟疾致死病例降低44%至38.4万例。但随着投入资金减少，近几年进展不明显。世卫组织呼吁各国“加强干预措施针对性、开发新工具、增加资金投入，以改变全球疟疾发展轨迹”。（沈敏）（新华社专特稿）

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