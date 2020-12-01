人民网>>国际

世卫警告抗疟疾无进步 病亡人数或因新冠攀升

2020年12月01日07:43  来源：新华网
 

世界卫生组织11月30日警告，从2016年到2019年全球患疟疾和因疟疾死亡的人数未能显著减少，今年疟疾致死病例数可能因新冠疫情占用医疗服务资源而攀升。在非洲贫困地区，增加的疟疾死亡病例甚至可能多于当地新冠病亡人数。

世卫组织当天发布的《2020全球疟疾报告》显示，2019年全球报告2.29亿例疟疾病例，自2016年以来基本保持同一水平；病亡人数一度迅速下降，而去年估算逾40.9万人死于疟疾，与2018年的41.1万相比无显著变化，大多数是非洲最贫穷地区的婴幼儿，而新冠疫情“几乎必然”推高今年的数字。

世卫组织抗疟疾项目主管佩德罗·埃尔松索在记者会上说：“我们估计，根据医疗服务（因新冠）受影响的程度不同……非洲撒哈拉沙漠以南地区因疟疾死亡人数（今年）可能多出2万至10万，大部分是幼儿。那些额外的疟疾死亡病例很有可能超过直接因新冠死亡的病例。”

报告说，许多国家努力克服新冠疫情带来的挑战，控制疟疾病例不升高，但“很难保证实现在一代人时间内全世界消灭疟疾的长期目标”。

全球防治艾滋病、结核病和疟疾基金会执行总监彼得·桑兹说，世卫报告“极其及时”，因为全球医卫系统、媒体和政界当前聚焦新冠疫情，对疟疾关注极少。“而且要提醒大家，这是一个我们懂得如何摆脱的疾病。”

疟疾由蚊虫传播，90%以上疟疾病例在非洲。非洲国家领导人2000年承诺在10年内将疟疾死亡病例减半，迄今成功将每年疟疾致死病例降低44%至38.4万例。但随着投入资金减少，近几年进展不明显。世卫组织呼吁各国“加强干预措施针对性、开发新工具、增加资金投入，以改变全球疟疾发展轨迹”。（沈敏）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved