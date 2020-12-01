日本便利店创新经营形式

根据日本加盟连锁店协会发布的最新统计数据，10月，日本人均在全国便利店的消费金额同比增长6.9%。分析人士认为，日本连锁便利店的销售呈向好趋势，正逐步走出新冠肺炎疫情的冲击。

日本便利店产业发达。以7—Eleven、罗森、全家等为代表的连锁便利店在全国拥有超过5万家店铺，市场规模约为12万亿日元（1元人民币约合15.9日元）。然而，近年来，越来越多消费者选择网上购物。2019年，日本电商平台销售额增长8%，达到约10万亿日元，接近便利店的市场规模。受到电商的冲击，2019年，日本全国便利店数量首次减少。

疫情防控期间，不少日本企业员工在家办公，民众也减少了外出活动。长期居家的新生活形态改变了很多人原有的消费习惯，例如一些老年人开始在家尝试网购；还有消费者一次性就近采购大量商品，维持多日生活所需。日本经济学家将这一经济形态称为“趴窝经济”。

与大型超市、百货商店相比，便利店不仅24小时营业，而且往往开设在居民区当中，占据了地理位置和经营时间上的双重优势。瞄准“趴窝经济”这一新趋势，各家便利店有针对性地创新经营形式、拓展经营渠道，吸引更多顾客。

当前，很多日本便利店打通线上线下平台，为民众提供便利安全的购物方式。罗森利用网约车企业优步的代理服务，为顾客提供商品配送业务。7—Eleven则从10月开始，进一步优化网购平台，缩短便利店的货物配送时间。目前，该店铺网站提供约3000种食品、玩具、日用品等商品，顾客在网站下单后，附近店铺最短可在60分钟内送货上门。据预计，到2021年，东京都内将有1000家7—Eleven店铺启动该服务，今后店铺数量还将进一步增加。

针对疫情带来的外出就餐难题，便利店拓展快餐售卖种类，为民众提供更多选择。全家便利店于2018年推出“母亲食堂”速食快餐业务。今年以来，该集团将快餐产品种类逐渐增加至近400种，囊括多国口味，不少产品的价格仅为200—400日元，价廉物美的食品受到消费者的欢迎。

此外，有些便利店还为居家办公人士提供免费复印服务、出售手工折纸等游戏产品等，让人们在家门口就能满足办公、娱乐、生活、饮食等各类需求。日本便利店实施的经营创新切合了疫情期间的民众需求，良好的效果也促使其进一步完善产品和服务。罗森集团社长竹增贞信近日表示，旗下便利店将采取更加积极的经营策略，迎接“趴窝经济”带来的新机遇。未来，罗森将重点在生鲜食品、冷冻食品、副食品、酒水、点心等5个领域推出更多新产品，更好满足消费者居家需求。

（本报东京电）

《 人民日报 》（ 2020年12月01日 18 版）

(责编：牛镛)