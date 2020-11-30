

中国11月24日启动了一项雄心勃勃的任务——嫦娥五号。40多年来，人类将首次从月球表面带回样品，这项任务可以促进人类对月球以及更广泛的太阳系的了解。

嫦娥五号赴月采样非同寻常

嫦娥五号是中国迄今为止最勇敢的探月任务。如果成功，这将是中国太空计划的一大进步。一些专家说，这可能为从火星带回样品甚至完成载人登月任务铺平道路。

美国海军军事学院的太空专家琼·约翰逊-弗里兹说，嫦娥五号有4个组成部分，其技术复杂性使它“从许多方面来说都非同寻常”。中国正在证明自己有能力发展并成功实施持续的高科技项目，这对地区影响力和潜在的全球伙伴关系都很重要。

此次任务是中国自2003年首次将航天员送入太空以来最勇敢的行动之一。

——据美联社报道

中欧班列展现经贸潜力

受新冠肺炎疫情影响，国际民航减少，货物运输的成本上升，集装箱运费也在上升。尽管如此，连接中国内地和欧洲的货运列车“中欧班列”却变得十分繁忙。

首趟中欧班列2011年从重庆开往德国杜伊斯堡。此后，中国多个城市竞相建立车站。到2020年中国至少有50个车站，每年往返近万班次列车。曾几何时，古“丝绸之路”为人们开辟了新商路，沿线的集市很快扩大为城市。如今，“一带一路”改变了沿线人们的生活和商业方式。中国发起的“一带一路”倡议推进了铁路维修与建设，中国人旺盛的创业热情驱动了沿线的商业买卖，中欧班列沿线的人们开始做起生意，生活随之改变。

据了解，疫情期间，中欧班列的运行次数要比去年增加两成，展现出“一带一路”在扩大贸易与商业交往中的潜力。

——据《日本经济新闻》报道

上海获“世界智慧城市大奖”

在近日举行的2020全球智慧城市大会颁奖仪式上，上海获得了“世界智慧城市大奖”的殊荣。由全球智慧城市大会评审组织的这一颁奖仪式公布了三大类别的七个奖项，其中最高殊荣就是“世界智慧城市大奖”。本次大会以连线方式设有巴塞罗那、上海、纽约三大会场。

上海在全球350座申报城市和27座入围城市中脱颖而出，与其率先建成“双千兆宽带城市”有密切关系。上海已实现中心城区和郊区重点区域5G连续覆盖，千兆固定宽带覆盖约99%的家庭。

此外，深圳因在以科技赋能城市精细治理方面所取得的成效荣获“全球使能技术”大奖。

——据埃菲社报道

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